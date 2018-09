Všechno jde, jak má, pochvaluje si Synek po postupu do finále

Skifař Ondřej Synek plní na mistrovství světa v Plovdivu roli hlavního favorita. Úvodní rozjížďku, čtvrtfinále i semifinále vyhrál a v neděli bude útočit na šestý titul světového šampiona. Všem soupeřům už vyslal jasný vzkaz, že na vrcholný závod sezony přijel dobře připravený.

"Tři závody, třikrát jsem vyhrál, všechno jde, jak má," řekl Synek po páteční výhře v semifinále. "Ještě vyhrát ten čtvrtý a bude to úplně nejlíp, jak má. Zatím je to tady pěkné, fouká všem stejně, kromě jednoho dne. Podmínky jsou super, nejsou extrémní vlny, zatím to běží," pochvaloval si.

Synek ve čtvrtfinále dokázal porazit aktivního Nora Kjetila Borche, v pátek si zkušeně poradil s ataky Olivera Zeidlera z Německa. "Bylo vidět, že jel naplno, chtěl vyhrát za každou cenu. Už před kilometrem tam dával nástupy, na které jsem se snažil reagovat. Pak jsem si řekl, že počkám až na poslední pětistovku. Posledních tři sta metrů věděl, že je rozhodnuto," popsal rodák z Brandýsa nad Labem jízdu.

Objev letošní sezony Ziedler tak osobně poznal, že je Synek dobře připravený. "Jestli to beru jako demonstraci síly? Určitě. Soupeř ví, že na to nemá," usmíval se Synek. "Bylo na něm vidět, že se opravdu snaží. Je dobře, že ví, že není nejlepší. Zatím," dodal již vážněji.

Až ve finále se ale český veslař utká s papírově hlavním soupeřem Robertem Mansonem z Nového Zélandu, který však ze semifinále postoupil až ze třetího místa. "On je psychouš. Mahé (Drysdale) mi to říkal a i je známé, že když jezdil dvojskif, vyhráli semifinále a finále totálně zametli. Uvidíme, nemůžeme podcenit nikoho," uvedl Synek na adresu nástupce dvojnásobného olympijského vítěze Drysdalea.

Svěřenec trenéra Milana Dolečka se nyní muže v klidu chystat již na sedmnácté velké finále v řadě. Od roku 2002 na MS nebo olympiádě nikdy nechyběl v bojích o medaile. "To je strašná doba. Je to kus, pro někoho je to třeba třetina života," řekl Synek, jenž na MS debutoval na dvojskifu již před 17 lety a s Milanem Dolečkem mladším se probojovali do finále B.

S motivací však problémy nemá. "Pro mě je hlavní Tokio. Tohle je krůček k tomu se utvrdit, že jdu správnou cestou, že výkonnost neklesá," poukázal na to, že stále vesluje kvůli olympiádě v roce 2020. "Když bude jakákoli medaile, myslím, že to bude furt super a bude to úspěch. Neúspěch by pro mě asi byl, kdybych ji neměl. Udělám ale všechno pro to, aby se to nestalo," dodal Synek.