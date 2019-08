Vuelta má nového lídra. V náročném finiši se dostal do čela López

Observatorio Astrofísico de Javalambre (Španělsko) 28. srpna (ČTK) - Kolumbijský cyklista Miguel López je novým lídrem Vuelty. Jezdce stáje Astana dostalo do červeného dresu čtvrté místo v 5. etapě, která jako první prověřila jezdce náročným vrchařským dojezdem. Z vítězství se po úniku radoval Španěl Angel Madrazo, který tak vybojoval pro stáj Burgos první vavřín na akci WorldTour.

Jednatřicetiletý Madrazo zaútočil v závěru stoupání na 1950 m vysoký vrchol Alto de Javalambre a u místní astronomické observatoře byl s náskokem deseti sekund před stájovým kolegou Jetsem Bolem z Nizozemska. Pro oba to bylo první umístění na stupních vítězů na závodě Grand Tour v kariéře.

"Tohle vítězství je mým největším úspěchem v cyklistice a splněným snem," řekl Madrazo, jenž vede i hodnocení vrchařů. "Tým mi říkal, ať šetřím síly na zítra na boje o vrchařské prémie. Já ale odpověděl: ne, ne, musíme do toho jít, nemůžeme odkládat na zítra, co můžeme udělat dnes," řekl.

Třetí dojel s odstupem 22 sekund na vítěze další Španěl José Herrada, López měl manko 47 sekund. V celkovém hodnocení se ale vyšvihl do čela a vede o 12 sekund před dalším z velkých favoritů Primožem Rogličem. Bývalý slovinský skokan na lyžích ve středu dojel šestý.

"Získali jsme jen pár sekund, ale i to už je něco. Ještě před námi je hodně závodění, ale zatím nám všechno vychází skvěle. V dalších dnech přijdou větší rozdíly," okomentoval svůj náskok López.

Dosud vedoucí Ir Nicolas Roche nabral na 14. příčce ztrátu 2:17 minuty a v průběžném pořadí se propadl na páté místo.

Jediný český cyklista ve startovním poli Zdeněk Štybar dojel s téměř šestnáctiminutovým odstupem na 113. místě a klesl do sedmé desítky celkového hodnocení.

