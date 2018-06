Významná akce. Špička v plážovém volejbale se ukáže v Ostravě

Turnaj Světového okruhu FIVB v plážovém volejbalu zažije v tomto týdnu ostravskou premiéru. V industriálních kulisách Dolní oblasti Vítkovic se od středy do neděle na písku poprvé na českém území odbude na nejvyšší úrovni společný turnaj mužských i ženských dvojic. Do České republiky se World Tour vrací po třech letech.

Pod bývalými vysokými pecemi se představí světová špička z Brazílie, Polska, Německa, USA nebo Nizozemska včetně toho nejlepšího, co momentálně nabízí český plážový volejbal. Především páry Markéta Nausch Sluková - Barbora Hermannová a Kristýna Hoidarová Kolocová - Michala Kvapilová mají reálné ambice v ženském pavouku dojít daleko.

"Naše holky delší dobu patří do špičky a věřím, že na domácí půdě je vyhecují i diváci. Máme šanci na dobré umístění," řekl na dnešní tiskové konferenci předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Těžší to bude mít v nabité mužské části soutěže dvojice Ondřej Perušič a David Schweiner. "Klukům se ale od loňského roku povedl velký výkonnostní skok a věříme, že i tady by jim mohlo hodně pomoct domácí prostředí," řekl Pakosta.

Turnaj odstartují ve středu 20. června zápasy kvalifikace; vždy osm nejlepších mužských a ženských dvojic doplní čtyřiadvacítku nasazených párů v hlavní soutěži, která odstartuje ve čtvrtek ráno. Po bojích v základních skupinách postoupí šestnáct mužských a stejný počet ženských párů do sobotních zápasů play off. Vrcholem turnaje bude osm nedělních utkání o dvě sady medailí.

V hlavní soutěži se představí mezi muži i ženami tři české páry. Divokou kartu dostaly Martina Bonnerová se Šárkou Nakládalovou a David Lenc s Filipem Habrem. S elitou si zahrají také Jan Dumek a Václav Berčík. Dalších osm českých dvojic se představí v kvalifikaci.

Pořadatelé v industriálním prostředí, ve kterém se každoročně odbývá festival Colours of Ostrava, postavili šest kurtů. Na každý padlo sedm kamionů písku, dohromady 230 tun.

"Když jsme tu byly poprvé, moc jsme si to nedokázaly představit. Ale teď jsme nadšené. Bude to parádní akce a navíc jsem přesvědčená, že přijdou i lidi a pomůžou nám. Je to pro nás jedna z nejdůležitějších akcí celého roku a moc na ní budeme chtít uspět," řekla rodačka z Ostravy Hermannová.