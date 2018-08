Wilder si brousí zuby na Furyho. Pokud vyhraješ, vyzvu tě!

Pokud britský boxer Tyson Fury vyhraje v sobotu v Belfastu i svůj druhý zápas po návratu do ringu, bude patrně okamžitě vyzván k souboji s aktuálním šampionem těžké váhy podle organizace WBC Deontayem Wilderem. Dvaatřicetiletý Američan se chystá na utkání v Severním Irsku jako televizní spolukomentátor a v případě Furyho úspěchu se očekává jeho příchod do ringu, kde by mohl oznámit i termín očekávaného duelu.

"Proč ne? Budou tam na jednom místě dvě těžké váhy, dva šampioni. To je přece to jediné správné," řekl Wilder agentuře AP. "Na ten zápas dojde," dodal. Hovoří se o termínu v polovině listopadu (17.) a dějišti Las Vegas či New Yorku.

Nejprve ale třicetiletý Fury musí porazit bývalého evropského šampiona WBO Francesca Pianetu. Přes solidní bilanci 35 vítězství (z toho 21 KO) a čtyř porážek je třiatřicetiletý Ital žijící v Německu proti neporaženému Furymu outsider. Svůj nejslavnější zápas absolvoval před pěti lety proti tehdejšímu šampionovi Vladimiru Kličkovi a už v šestém kole inkasoval první prohru mezi profesionály.

Fury má na kontě 26 vítězství, z toho 19 KO. Nejcennější skalp získal v listopadu 2015, kdy senzačně porazil právě Vladimira Klička a získal pásy organizací IBF, WBA a WBO. V roce 2016 byl ale Fury kvůli porušení dopingových pravidel na dva roky suspendován, přišel o licenci a musel vrátit všechny tituly. Během nucené pauzy se léčil z psychických problémů a ze závislosti na lécích a drogách. Při červnovém návratu do ringu porazil Albánce Sefera Seferiho.

Rovněž neporažený Wilder vyhrál 40 zápasů a pouze jednou neukončil duel předčasně. Naposledy boxoval v březnu a čekalo se, že další na řadě bude takzvaný "sjednocovací" duel o tituly všech významných organizací s majitelem těch zbylých Anthonym Joshuou. Po zdlouhavých jednáních ale k dohodě zatím nedošlo a Brit byl přinucen nastoupit nejprve 22. září ve Wembley proti ruskému soupeři Alexandru Povětkinovi.