Z drama jasná výhra! Češi dali Němcům desítku, Delong hattrick

Čeští florbalisté vstup do domácího šampionátu zvládli. S Němci se jednalo ale o daleko větší drama, než si reprezentanti představovali. Odpor houževnatého soupeře zlomili až v závěru druhé třetiny, nakonec z toho byla utrápená výhra 10:5. Zápasu přihlíželo v zaplněné O2 areně 12 326 diváků. Jako další čeká svěřence finského kouče Petriho Kettunena Lotyšsko.

Nejen s houževnatým soupeřem a početným publikem bojovali Češi, ale především také s vlastní nervozitou, která byla na florbalistech po dvě třetiny znát. K tomu se připočetlo navíc i dlouhé vedení Němců, kteří dlouho kladli odpor. Ten zlomili Kettunenovi svěřenci až v závěru prostřední části, kdy třemi rychlými góly otočili vývoj utkání na svou stranu.

Klíčová branka zápasu Delong v závěru druhé třetiny, když do prázdné branky doklepl nejhezčí akci zápasu. Němci poté odpadli, z českých hráčů navíc odpadla nervozita, která na nich patrná. Teprve až za stavu 5:3 se ale Češi uklidnili a zápas převzali do vlastních rukou.

"Dokud Němci vydrží běhat a mají síly, tak se do nich hraje nepříjemně. My jsme měli trošku problém s kvalitou nahrávek a celkově s technikou, ale postupem času se to zlepšilo a předvedli jsme potom pár nádherných gólů jako z učebnice," uvedl asistent trenéra českého týmu Radek Sikora.

Od této chvíle dominoval na hřišti pouze jeden a skvostná návštěva 12 326 diváků vyburcovala českou reprezentaci k navýšení skóre. Češi nakonec zvítězili vysoko 10:5 a po prvním dnu se ujali vedení ve skupině. Nad Němci vyhráli i třináctý vzájemný zápas v historii.