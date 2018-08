Zabelinská si změnila občanství, nesmí startovat na Asijských hrách

Trojnásobná olympijská medailistka v silniční cyklistice Olga Zabelinská musí oželet start na Asijských hrách v Jakartě, kde se měla poprvé představit v barvách Uzbekistánu. Organizátoři dosavadní ruské reprezentantce účast nepovolili, podle agentury AP je k tomu přiměly protesty ostatních výprav.

"Do začátku soutěží Zabelinská ani olympijský výbor Uzbekistánu nepředložily dokumenty o tom, že má od Ruského olympijského výboru a Ruské cyklistické federace svolení závodit za Uzbekistán. Proto se nemůže Asijských her zúčastnit," uvedl mluvčí asijské olympijské rady.

Zabelinská získala na olympijských hrách v Londýně bronzové medaile v silniční časovce a závodě s hromadným startem. O čtyři roky později vybojovala v Riu v časovce stříbro, i když na hrách původně kvůli dopingové minulosti neměla startovat. Uspěla však s odvoláním k sportovnímu arbitrážnímu soudu.

Pro změnu občanství se osmatřicetiletá rodačka z Petrohradu rozhodla kvůli tomu, aby se nemusela obávat o účast na olympiádě v Tokiu. "Vidíte, co se děje za poslední dva roky v ruském sportu. Začalo to v Riu a v Pchjongčchangu se to ještě zhoršilo. Mám pocit, že v Tokiu by to bylo ještě mnohem horší. Pod ruskou vlajkou bych tam na 99 procent závodit nemohla," prohlásila Zabelinská. Na letošní zimní olympiádě mohli kvůli dopingové aféře startovat jen vybraní ruští sportovci pod neutrální vlajkou.

Zabelinská měla na Asijských hrách v Jakartě jet silniční časovku a tři závody na dráze.