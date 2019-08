Začíná svátek silniční cyklistiky. V čem by Češi mohli uspět?

Středečními časovkami juniorských kategorií odstartuje v nizozemském Alkmaaru mistrovství Evropy v silniční cyklistice. Hned po nich přijde na řadu premiéra časovky smíšených družstev. Do neděle, kdy šampionát uzavře silniční závod elitní mužské kategorie, bude o úspěch usilovat 26 českých cyklistů, mezi nimiž figurují i Jan Bárta, Michal Schlegel či úřadující mistr republiky František Sisr.

Bártu, Schlegela a Sisra doplňují v týmu elitní mužské kategorie Petr Hampl, Tomáš Kalojíros, Dominik Neuman a Daniel Turek. Mezi ženami budou české barvy hájit Tereza Korvasová a všestranná Jarmila Machačová. Souboj s chronometrem čeká jezdce v obou elitních kategoriích ve čtvrtek. Představí se v nich Bárta, Schlegel a Machačová s Korvasovou.

Pro nedělní silniční závod by měl být lídrem Sisr. "Je nejsilnější v koncovce, jsme ale připraveni na každou variantu. Myslím, že tým máme vyrovnaný. V tuto chvíli je těžké říkat konkrétní prognózy, takové závody jsou vždy nevyzpytatelné a někdo může překvapit, ale věřím, že máme na to opět přivézt medaili," uvedl reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Připomněl tak loňské ME, kdy se závody elitních kategorií odjely v rámci společného evropského šampionátu více sportů v Glasgow a jezdci ostatních kategorií absolvovali boje o medaile v Brně. Na domácí půdě dosáhla skvělých výsledků Nikola Nosková mezi ženami do 23 let, když vyhrála silniční závod a získala bronz v časovce. Tentokrát ale v týmu chybí.

"V kategorii mužů do 23 let se letos sešel silný tým. Jakub Otruba se opět o kus posunul oproti loňsku a v hromadných dojezdech se letos několikrát prosadil také úřadující mistr republiky Tomáš Bárta, takže i tam můžeme pomýšlet vysoko. V ženách budou na startu naše nejlepší závodnice ve třiadvacítce i kategorii elite. Budou trochu limitovány tím, že startují v malém počtu, pro žádnou z nich to ale nebude první velká akce," připomněl Konečný.

Velká očekávání má od juniorů. "Tam máme už několikátý rok tým, který patří do širší světové špičky. Spousta z nich je ale v kategorii prvním rokem, tak uvidíme, jak se s tím poperou. V juniorkách je letos na domácí scéně suverénní Kristýna Burlová, zatím se ale neměla kde poměřit se světovou konkurencí," řekl Konečný.

Evropské tituly ze silničního závodu v Glasgow obhajují Ital Matteo Trentin a jeho krajanka Marta Bastianelliová. V časovkách byli nejlepší Belgičan Victor Campenaerts a Nizozemka Ellen van Dijková. Jména všech šampionů figurují ve startovních listinách i letos.