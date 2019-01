Začíná turnaj s více než stoletou tradicí. Favority jsou Irové

Tento týden odstartuje Pohár šesti národů, slavné Six Nations s tradicí dlouhou 126 let. Nejprestižnější evropská ragbyová akce se ale letos ponese přece jen v duchu příprav a zkoušení. Vrchol roku totiž na týmy teprve čeká, v září vypukne v Japonsku mistrovství světa.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že o vítězi šestitýdenního klání mezi týmy Anglie, Francie, Itálie, Irska, Skotska a Walesu by mohl rozhodnout už první hrací víkend. Ten má na programu zápas dvou největších favoritů Irska s Anglií.

"Pro mě jsou nejvážnějšími adepty na celkové vítězství Irové. Jejich klubový systém má velkou návaznost na reprezentaci a společně s Walesem nejlépe připravuje hráče pro národní tým," říká česká ragbyová legenda Jan Macháček, který si zahrál i v nejvyšších soutěžích ve Walesu, Anglii a Francii.

Irské ragby prožívá vynikající období a není divu, že sázkové kanceláře jim dávají jen o něco menší šance na zisk titulu na podzimním mistrovství světa než tradičnímu favoritovi Novému Zélandu. Právě věhlasné "All Blacks" dokázal irský reprezentační výběr před dvěma lety poprvé v historii porazit a odrazil se ke skvělé sérii.

Irové za poslední dva roky prohráli jen tři z třiadvaceti zápasů a loňské Six Nations ovládli bez ztráty kytičky. Na klubové scéně navíc v sezoně 2017/18 kraloval Leinster, jehož hráči tvoří kostru národního týmu. Kromě titulu v domácí soutěži opanoval dublinský celek také Champions Cup, ragbyovou obdobu fotbalové Ligy mistrů.

Kolébka ragby v problémech

Anglie po zpackaném domácím mistrovství světa v roce 2015 angažovala na lavičku australského odborníka Eddieho Jonese a zpočátku lámala rekord za rekordem. Od minulého Six Nations se ale výběr Albionu výsledkově pořádně trápí.

"Anglie má společně s Francií sice vysoce profesionalizované klubové soutěže, ale už hůř připravují hráče pro národní tým. V jejich domácích soutěžích hraje více cizinců, protože kluby nespadají pod národní federace, ale jsou to soukromé subjekty," vysvětluje Macháček možné problémy kolébky ragby.

Právě reprezentanti galského kohouta prožívají ještě mnohem vážnější krizi, než za kterou by se dal považovat roční anglický výpadek. Trojnásobní vicemistři světa si dokonce v posledním listopadovém zápase na domácí půdě utrhli ostudu s maličkým Fidži, jemuž podlehli poprvé v historii.

Naopak špatný období neprožívá Wales. Z obou vážnějších testů proti ostrovním rivalům z Irska a Anglie ale odešel loni poražen. "Týmy jsou velmi vyrovnané a stát se může téměř všechno, ale Wales je pro mě favorit číslo dva," říká Macháček.

Uzavřená společnost

Úvodní hrací víkend nabídne také souboj Itálie a Skotska. Podle pětinásobného českého ragbisty roku půjde o souboj dvou týmů, které se budou pohybovat spíš na chvostu konečného pořadí.

Skotsko jakožto tradiční ragbyová země dokáže porazit kohokoliv, ale Itálie bude pravděpodobně opět plnit roli otloukánka. Od svého uvedení mezi evropskou smetánku skončila z devatenácti pokusů hned třináctkrát na úplném dně výsledkové listiny.

Není proto divu, že se ozývají stále silnější hlasy po otevření Six Nations a zavedení postupů a sestupů z vybrané ragbyové společnosti. "Asi by to bylo dobře. Dalo by to nám všem v Evropě nějakou perspektivu, že se můžeme dostat až na úplný vrchol," míní Macháček. Zároveň ale dodává, že vzhledem k vlastnictví Six Nations soukromou skupinou je takový krok obtížné dotáhnout.

"Světová ragbyová federace na změnu systému hodně tlačí. Zájem samozřejmě mají i reprezentace druhého sledu, zejména Gruzie, která má pro podobnou soutěž i odpovídající stadion a podmínky," říká Macháček.

Pokud by se Six Nations, které je někdy označované jako neoficiální mistrovství Evropy, skutečně otevřelo všem týmům, změna by se v nejbližších letech českého ragby zřejmě netýkala. Národní tým se totiž momentálně nachází na posledním místě šestičlenné Europe Trophy, což je po Six Nations a Europe Championship třetí nejvyšší úroveň v rámci evropského rugby.