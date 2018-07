Zbývají dva zápasy, dáme do nich vše, slibuje český pár

V Nizozemsku se českému páru na ME velmi daří, během pátečního dne zvládl čtvrtfinále, a tak si o víkendu zahraje o medaile. Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková by v případě celkového vítězství navázaly na dvacet let starý úspěch Evy Ryšavé (dříve Celbové) se Soňou Novákovou (Dosoudilovou).

Ve vyřazovacích bojích ještě vicemistryně Evropy z roku 2016 neztratily ani set. Sluková se překonává v útoku i v poli. Rusky Jevgenija Ukolovová a Jekatěrina Birlovová v pátek v průběhu zápasu častěji zkoušely podávat na Hermannovou, ale nebylo jim to nic platné, také ta dobře přijímala a balóny skládala do písku.

Češky si dokázaly připravit útok, i když po obraně nahrávaly z obtížných pozic. Viditelně jsou v úplně jiném rozpoložení než před dvěma dny v Rotterdamu. A věří, že mohou skvělé výkony zopakovat. "Ještě dvakrát. Si to myslím, trochu. A pak už máme zlatou medaili a můžeme jet domů," poznamenala Sluková.

Přestože má Sluková menší problémy s ramenem, na evropském šampionátu je téměř neomylná. "Vždycky mi před zápasem tvrdí, že ji to hrozně bolí, a já jí to nevěřím po tom, co tam vždycky zabije takové hřebíky, co tam zabíjí. Určitě ji to trošku bolí, ale nevypadá to na tom hřišti. Takže velký klobouk dolů, protože si myslím, že se hodně kouše uvnitř," ocenila sedmadvacetiletá Hermannová.

Sluková vyzdvihla práci celého realizačního týmu. "Po tom ne úplně ideálním začátku proběhla spousta pohovorů, porad s různými členy našeho týmu. Musely jsme k tomu přistoupit trošičku jinak. Za to bych jim dala veliký kredit. Potom ve výsledku i nám, že jsme byly přístupné a ochotné tu změnu udělat," vyprávěla.

I dnes soupeřky v Haagu zaskočila několika "prasátky" ze servisu, ze kterých byla esa. "Já jsem zrovna typ hráče, který občas podává hodně rychle nad sítí, a Haag se mnou prostě kámoší. Až je mi to chvílemi blbý, ale pak ani není, protože je to bod a ten jsme potřebovaly, když jsme dotahovaly," uvedla.

Menší kritický okamžik přišel ve druhém setu, kdy české hráčky v jeden moment prohrávaly o čtyři body, Hermannová a Sluková ale skóre otočily a došly si pro výhru. "Rusky musely něco změnit proti prvnímu setu, což se dalo očekávat. Dařilo se jim víc skládat," řekla Hermannová a uznala, že to možná bylo i drobnými chybami v obraně.

Češky ale udržely chladnou hlavu. "Šly jsme bod za bodem. Víme, že máme silný servis, který tam potom Maki vytáhla a uškodila jim. Tím jsme se dostaly do lepší pozice při bránění a dařilo se nám to vždycky potrestat. To nám zvedalo sebevědomí a utvrdilo nás to v tom, že musíme pokračovat dál," pochvalovala si Hermannová.

České reprezentantky potěšila podpora mladých českých volejbalistů, kteří se v Haagu chystají na sobotní semifinále mistrovství Evropy do 20 let. "Jsme rádi, že se ukázali. Když v prvním setu začali zpívat a fandit, bylo to hrozně fajn," pochvalovala si Sluková.

V boji o finále narazí Češky na Sanne Keizerovou a Madelein Meppelinková, s kterými prohrály na závěr základní skupiny. Domácím hráčkám tak mají co vracet. "Myslím, že máme co splácet. V Rotterdamu jsme hrály úplně jiný volejbal, než hrajeme tady," dodala Hermannová.