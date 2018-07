ŽIVĚ: Froome jede zostra, zabojuje v časovce o druhé místo?

Nejslavnější cyklistický závod míří pomalu do svého finiše. Před jezdci je předposlední dvacátá etapa Tour de France. Na všechny závodníky čeká individuální časovka o délce 31 kilometrů na úseku ze Saint-Pée-sur-Nivelle do Espelette. Z vedoucí pozice do ní odstartuje Brit Geraint Thomas ze stáje Sky s více než dvouminutovým náskokem na nejbližšího soupeře.

Mimo medailová umístění celkového pořadí se nachází fenomén posledních let britský jezdec Chris Froome. Obhájce prvenství je před individuální časovkou aktuálně čtvrtý se ztrátou 2:37 minuty. Na druhé místo však neztrácí hodně. Slovinec Primož Roglič vyjede do dvacáté etapy s náskokem pouhých třinácti sekund na Froomea.

Solidní náskok má ovšem na druhém místě Nizozemec Tom Dumoulin ze stáje Sunweb, který má ztrátu 2:05 minuty na první místo, ale v boji o pomyslnou stříbrnou pozici je na tom nejlépe. Před Rogličem si vyjel do individuální časovky náskok devatenácti vteřiny, Froome bude muset na Dumoulina stahovat dokonce 32 sekund.