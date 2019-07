Zklamaný Cink: Chtěl jsem medaili. Výkon ho zklamal

Ondřej Cink byl hlavním medailovým želízkem reprezentačního týmu bikerů na mistrovství Evropy v Brně. Jeho zpočátku slibně vypadající útok na cenný kov zmařil technický problém, ale i úbytek sil v závěru závodu.

"Šel jsem do závodu s tím, že chci medaili. Takže je to pro mě zklamání, nejsem ale spokojený ani s výkonem, protože to tam prostě nebylo. Neměl jsem svůj den. Ze začátku jsem se tam snažil být, ale věděl jsem, že to není ono, měl jsem takový těžký nohy," řekl Cink novinářům.

"Pak to vyvrcholilo dvě kola před cílem, kdy už jsem vůbec ty nohy neměl. Dokonce tam byl i náběh na křeče. Nohy byly poslední dvě kola fakt hrozný," mrzelo Cinka.

Navíc měl i problém s tlumičem. "Bylo to, jako kdybych začínal s celoodpruženým kolem, ale pak jel skoro celý závod na pevném kole. Zadní tlumič byl pořád zamčený a nechtěl se odemknout. Na těch kamenech to bylo hodně cítit," vysvětlil Cink.

Na začátku dal přitom soupeřům naději se zlatavým nádechem i hlavní favorit Mathieu van der Poel. Nizozemec jel v čele a nepříjemně spadl. Cink se mu ale stihl precizně vyhnout.

"Měl jsem tam trošku mezeru, takže jsem se mu vyhnul, ale Mathieu byl jinak dneska bezkonkurenčně nejlepší. Po tom pádu si nás dojel, hned pak nám nastoupil a nikdo neměl odpověď," připomněl Cink.

Jakmile bylo jasné, že Van der Poel neutrpěl žádné vážnější zranění, byl pro ostatní nedostižný. "Vypadá to tak... Uvidíme, co bude předvádět dál, ale formu má zase velkou. Myslím, že po té své pauze je zase zpátky a bude předvádět ty svoje výkony," konstatoval Cink.

S přispěním chyby pozdějšího šampiona si mohl vychutnat alespoň část závodu v čele. "Atmosféra tady byla super. Je vidět, že tady v České republice chodí na ty závody nejvíc lidí, za což jsem moc rád," pochvaloval si Cink.

Brněnská trať mu přitom úplně neseděla. "Osobně bych uvítal tu neupravenou trať, která byla předtím. Byla hezky přírodní a taková biková, takhle to byl takový letecký den. Jak to upravili, bylo to hrozně rychlé na tom hodně tvrdém podkladu. To se mi moc nelíbilo, ale bohužel. Bylo to pro všechny stejné," uzavřel Cink.