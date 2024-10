Ostrava chystá architektonickou soutěž ke stavbě nového stadionu na Bazalech

Město Ostrava začalo připravovat mezinárodní architektonickou soutěž k výstavbě nového fotbalového stadionu na Bazalech. Soutěž by mohla být vyhlášena na konci letošního roku a vítězný návrh by měl být znám zhruba o rok později. Novináře o tom dnes informovala mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Stadion se má stát novou dominantou krajské metropole. Měl by mít kapacitu 20.000 diváků oproti původně předpokládaným 15-17 tisícům, náklady na výstavbu jsou odhadovány na 2,5 miliardy korun.

Vedení města v polovině letošního roku potvrdilo, že chce vybudovat nový stadion, který svými parametry umožní konání mezinárodních utkání, včetně zápasů české fotbalové reprezentace. Vzniknout má na stejném místě, kde prvoligový Baník Ostrava působil od roku 1959 až do sezony 2014/15. Ověřovací studie, kterou si město nechalo zpracovat, ukázala, že výstavba sportoviště je v původním areálu možná.

Rada města už zřídila pracovní skupinu, která se má přípravě architektonické soutěže i výstavbě stadionu věnovat. Dnes radní na mimořádném jednání schválili podmínky architektonické soutěže, které ale ještě musí posoudit Česká komora architektů. Až následně může rada města vyhlásit samotnou soutěž. V porotě by měli zasednout kromě zástupců města také renomovaní architekti včetně zahraničních.

"Intenzivně jsou připravovány soutěžní podmínky i harmonogram architektonické soutěže. Nový stadion bude i novou dominantou města, klíčové je začlenění stavby do stávajícího městského prostoru v kontextu blízké Nové radnice, akcentována však bude také historie místa a fotbalového klubu. Zásadní je pro nás kvalita celkového architektonického řešení," uvedl primátor Jan Dohnal (Spolu). Dodal, že pro město je ale zásadní i environmentální hledisko a využití udržitelných technologií.

"Provozní řešení a zázemí má umožnit zažít fotbal všem bez ohledu na věk či handicap, pracujeme s myšlenkou dětského sektoru či prostoru upraveného pro handicapované návštěvníky. Nezapomínáme však na aktivity mimo fotbalová utkání, nový stadion by měl nabízet i volnočasové aktivity - muzeum fotbalového klubu, nabídky rozličných služeb, restaurací, fanshopů či konání exkurzí," doplnil Dohnal.

Odhad nákladů přesahuje dvě miliardy korun. Při původně zvažované kapacitě 15.000 až 17.000 diváků se počítalo s částkou 1,5 až 1,7 miliardy.

Bazaly byly tradičním působištěm Baníku, fotbalisté se ale museli přesunout na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, protože původní už nevyhovoval stanoveným podmínkám. Fungování fotbalistů a atletů ve společném zázemí ale vedení města opakovaně označilo za poměrně problematické, kapacitně neudržitelné a výhledově navíc počítá na Městském stadionu s dalším rozvojem atletiky.

Bazaly se město rozhodlo odkoupit v roce 2013, klub měl tehdy značné finanční problémy. Město za areál zaplatilo zhruba 115 milionů korun a klub tím zachránilo před bankrotem. Nákup Bazalů měl řadu kritiků a na zastupitelstvu se ho podařilo prosadit až při opakovaném hlasování. Město následně nechalo areál opravit za zhruba 320 milionů korun a od roku 2019 slouží mladým fotbalistům i k tréninkům. Divácká kapacita stadionu hlavní hrací plochy je aktuálně 450 sedadel.