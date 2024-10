Pastrňák i Hertl si připsali v NHL dva body, Dostál patřil k hvězdám utkání

David Pastrňák přispěl v NHL gólem a přihrávkou k výhře hokejistů Bostonu 4:3 v prodloužení nad Torontem. Vítězství podpořil asistencí Pavel Zacha. Lukáš Dostál neodvrátil třiceti zákroky prohru Anaheimu 1:2 na ledě New York Rangers, za které si připsal asistenci Filip Chytil. Tomáš Hertl pomohl dvěma přihrávkami k vítězství Vegas 7:3 nad San Jose. Na straně poražených inkasoval Vítek Vaněček sedmkrát ze 42 střel.

Petr Mrázek pustil tři branky z 29 střel při prohře Chicaga 2:4 v Dallasu. Martin Nečas připravil první gól Caroliny, jež zvítězila v Seattlu 4:1.

Boston prohrával 0:1 a 1:2, přičemž poprvé vyrovnal v přesilové hře díky trefě Pastrňáka. Český útočník skóroval pošesté v sezoně ze své typické parkety v levém kruhu a zakončil kombinaci Pavla Zachy a Brada Marchanda.

"Je to skvělé vítězství, navíc proti našemu rivalovi. Ohromné," rozplýval se Pastrňák. "Ještě více šťastný jsem za to, jak jsme hráli a bojovali. Týkalo se to každé lajny," doplnil. Obrat z 1:2 na 3:2 obstarali ještě ve druhé třetině Justin Brazeau a Mark Kastelic.

Boston byl blízko výhře už v základní hrací době, ale Auston Matthews poslal zápas trefou v předposlední minutě do prodloužení. Hostující kanonýr se ale poté podepsal chybou i pod rozhodující akci. Při hře ve třech vystihl Pastrňák v útočném pásmu přihrávku Matthewse, naznačil střelu, ale přihrál Marchandovi. Kapitán Bostonu na první pokus neuspěl, ale z dorážky zařídil domácím bonusový bod.

"Trošku jsem zpanikařil, protože jsem už předtím zahodil dvě šance, které měly skončit gólem. Jsem rád, že jsem nás tím nepotopil a že jsem ještě dostal možnost nápravy," řekl Marchand, který vstřelil první gól sezony.

V New Yorku platil bezbrankový stav až do 45. minuty, než překonal Dostála ranou z mezikruží Ryan Lindgren. Po Chytilově akci padl druhý gól. Český útočník mohl u pravé tyčky zakončovat, což očekával i Dostál a skokem chtěl zmařit šanci. Chytil se ale vydal k zadnímu mantinelu a přihrál Kaapo Kakkovi. Ten ještě vylepšil akci pasem na Williama Cuylleho a ten zakončil do prázdné branky.

Anaheim už jen zdramatizoval utkání v 53. minutě trefou Olena Zellwegera. Dostál byl za svůj výkon vyhlášen třetí hvězdou zápasu. "Byl skvělý," vyzdvihl trenér Anaheimu Greg Cronin českého brankáře. "V první třetině na něj šlo osmnáct střel, další šest sedm mířilo vedlo. Chytá úžasně. Po sedmi zápasech je jednoznačně naším MVP (nejužitečnějším hráčem)," chválil kouč. Dostál je v lize mezi brankáři šestý v úspěšnosti zásahů (93,6 procenta) a desátý v průměru inkasovaných gólů na zápas (2,17).

Hertl nastoupil proti San Jose poprvé od výměny do Vegas, která proběhla v březnu. Už před utkáním říkal, že chce odehrát dobrý zápas, zvítězit a užít si po utkání rozhovor s bývalými spoluhráči. To se se naplnilo. Hertl bodoval ve třetím zápase v řadě a během série vstřelil tři góly a na čtyři přihrál.

Zkušený centr si proti svému bývalému klubu připsal obě přihrávky u branek Bretta Howdena, který zvyšoval v 17. minutě na 3:0 a v závěru stanovil konečnou podobu výsledku. Při první gólové akci jej Hertl našel křížným pasem volného u pravé tyčky. Při druhé český útočník vybojoval u hrazení puk a rozjel akci, kterou zakončil Howden do prázdné branky.

Potřetí v řadě si připsal porážku Mrázek, ale za inkasované góly nemohl. Dallas si zkomplikoval závěr zápasu, za stavu 3:0 dostal dvě branky. Při hře Chicaga s Mrázkem na střídačce ale zpečetil výhru Matt Duchene svou druhou trefou večera.

Ve třetím zápase v řadě bodoval Nečas, který připravil v Seattlu první gól Caroliny. Český útočník uvolnil v přesilové křížným pasem u pravé tyčky Andreje Svečnikova, který otevřel skóre. Nečas má na kontě devět bodů (3+6), produktivnější je z českých hráčů pouze Hertl (4+6).

Philadelphia zdolala Minnesotu 7:5 a zastavila sérii šesti porážek. Na výhře má největší podíl Sean Couturier, který nastřílel hattrick a přidal dvě asistence. Kapitán týmu otevřel skóre a zaokrouhlil tím počet bodů v NHL na 500. Zdatně mu sekundoval Travis Konecny (1+4). Naposledy získal pět bodů v zápase v barvách Flyers Jakub Voráček v říjnu 2018.

Winnipeg udržel i v osmém utkání stoprocentní bilanci, v Calgary vyhrál 5:3. Nerozhodný stav zlomil v 57. minutě Cole Perfetti. Florida prohrávala na ledě New Yorku Islanders už ve 12. minutě o tři góly, ale zvítězila 6:3. Na obratu obhájce Stanleyova poháru se podílel třemi body Matthew Tkachuk (2+1).