Péefka sportovců: vysmátý rok, malá Krpálková i popelář Voráček i

Ať už z pohodlí domova, nebo na cestách, ani s příchodem nového roku čeští sportovci nezapomínají na své věrné fanoušky. Co přejí svým příznivcům v začínajícím roce a čím se sami pochlubili na sociálních sítích?

Biatlonistka Gabriela Koukalová sice ještě do závodů v olympijské sezoně nezasáhla, ale úsměv z tváře jí nezmizel. Na svém Facebooku zveřejnila příspěvek, ve kterém se směje od ucha k uchu. A samé úsměvy přeje i všem ostatním.

Michal Šlesingr se vyhnul tradičnímu novoročnímu přání. V zimním čase zveřejnil foografii s celou svou rodinou v letním oblečení, na které u něj nejsou fanoušci zvyklí. Čtyřiatřicetiletý biatlonista je totiž většinou zachycen během závodu nebo přípravy obklopený bílou sněhovou peřinou, někdy dokonce s typickým namrzlým fousem. I on přeje všem lidem hlavně smích, s nímž se lépe překonávají všechny trable.

Tenistka Petra Kvitová nezačala rok 2018 právě nejlépe a my všichni jen musíme doufat, že v jejím případě přísloví Jak na Nový rok, tak po celý rok nebude platit. Rodačka z Fulneku se musela odhlásit z turnaje v Brisbane, která před sedmi lety ovládla. Trápí ji virus, ale je už v Austrálii a věří, že se příští týden představí v Sydney. Tenistka přeje všem krásný nový rok a těší se, co jí i ostatním přinese za překvapení.

V Austrálii už se těší na další tenisové boje i další česká hráčka Karolína Plíšková. Příchod nového roku oslavila u protinožců a své příznivce potěšila přáním všeho nejlepšího a grandiózním ohňostrojem, který sdílela na svém Facebooku.

Cyklista Roman Kreuziger pojal své přání netradičně. Co si přeje do roku 2018, sdělil svým fanouškům pomocí videa z auta. Kromě štěstí, zdraví a klidu nezapomněl všem poděkovat za podporu. Jednatřicetiletý rodák z Moravské Třebové si sice o svátcích odpočinul, ale už se těší na dril, který přijde s tréninkem na novou sezonu.

Judista Lukáš Krpálek překvapil. Popřál krásné svátky a navíc se pochlubil zprávou o těhotenství své manželky, která čeká holčičku. Sympatickému sedmadvacetiletému olympijskému vítězi gratulujeme a přejeme mnoho zdraví jemu i celé rodině.

Hokejista klubu Philadelphia Flyers Jakub Voráček vyhrává první cenu za originalitu. Osmadvacetiletý rodák z Kladna se pochlubil vánočním dárkem, který dostal od své sestry Petry a díky němuž si splnil dětský sen - stal se popelářem. Na svém Facebooku zveřejnil video zachycující tento netradiční zážitek a všem popřál co nejvíce splněných snů. Zároveň připomněl, aby lidé nezapomínali na pomoc těm, kteří si svá přání bez pomoci druhých splnit nemohou. Pro Voráčka je tato myšlenka jednou nejdůležitějších, jeho sestra trpí roztroušenou sklerózou a sám hokejista dává nemalé peníze i čas na pomoc těm, kteří ji potřebují.

Pro běžkyni Denisu Rosolovou byl rok 2017 přelomovým, především co se osobního života týče. O překvapení se postaral vícebojař Adam Sebastian Helcelet, který jednatřicetiletou rodačku z Karviné požádal o ruku v přímém přenosu pořadu Atlet roku. Pokud se splní, že do roka a do dne, bude Rosolová v začínajícím roce vdaná paní. A nejen to, úspěšní čeští sportovci navíc čekají prvního potomka. Fanouškům atletka popřála mnoho štěstí, zdraví a lásky, sportovcům pak ty nejkrásnější medaile. Doufejme, že se přání české překážkářky splní.

Úsměv a radost přeje i další česká překážkářka Zuzana Hejnová, která nezahálí ani na přelomu roku. Sportovkyně doplnila své pééfko fotkou z tréninku. která však vypadá jako pořízená na jaře. Těžko říct, jak je snímek starý, ale klidně by mohl být třeba z jara i ze Silvestra. Poslední den v roce se totiž teploty pohybovaly kolem dvanácti stupňů nad nulou.

Čtyřiadvacetiletý fotbalista Michael Krmenčík zažil velmi úspěšný uplynulý rok. S vedoucí Plzní prožívá pohádkovou sezonu, v tabulce nejlepších střelců navíc kraluje žebříčku HET ligy. Na svém Facebooku se pochlubil fotografií s přítelkyní, s níž vzhlíží k roku 2018, na který se podle svých slov "těší jako nikdy". Všem přeje především zdraví a fotbalovým fandům děkuje za podporu, která ho motivuje ke skvělým výkonům.

