Poškodil jste jméno českého sportu, spílá Janda Kejvalovi

Poslanec a bývalý olympionik Jakub Janda je pobouřen včerejší aktivitou předsedy Českého olympijského výboru. Jiřímu Kejvalovi zaslal ostrý dopis, v němž žádá okamžité ukončení aktivit okolo modernizace české hymny a návrat k poslání ČOV.



"Úkolem a posláním Českého olympijského výboru je pečovat o olympijskou myšlenku a dbát o rozvoj českého sportu. Namísto toho tady vidíme aktivity, jako je nějaké neaktuální otevírání debat o státních symbolech." hodnotí poslanec Jakub Janda krok předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala.



"Nechci ani domýšlet, kolik peněz bylo na tuto aktivitu vynaloženo. Namísto toho, aby tyto peníze šly do rozvoje sportu, zejména mládežnického, tak se utratily za naprosté zbytečnosti. To jsou peníze, které zase někdo sebral dětem. Je potřeba to říkat nahlas, protože tohle je ostuda a podobné aktivity dělají českému sportu medvědí službu." dodává Jakub Janda.



Janda je přesvědčen, že po výsledcích české reprezentace na poslední olympiádě by se pozornost Českého olympijského výboru měla zaměřovat na rozvoj sportovního prostředí a koncepční přípravu sportovců. "Jiřímu Kejvalovi tímto vzkazuji: Věnujte se rozvoji sportu, a ne modernizaci státních symbolů. Není to vaším úkolem."