Přesun Pauláthové do Švédska komplikoval sníh. Skoro nespala

Část českých reprezentantů absolvovala předlouhou cestu do dějiště mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. Do švédského Aare dorazili kvůli sněhové kalamitě na letištích až pozdě v noci, a tak nebylo divu, že třeba Kateřina Pauláthová nezvykle už ve tři hodiny odpoledne po tréninku sjezdu prohlásila, že jde spát.

Před tréninkovou jízdou v dějišti šampionátu totiž spala jen čtyři hodiny. Strastiplnou cestu s ní absolvovali i další reprezentanti Ondřej Berndt, Jan Zabystřan a Tomáš Klinský. "Napadne dvacet centimetrů a celá Evropa je z toho víte kde?" řekla Pauláthová.

Na cestě strávila skoro dvacet hodin. S přítelem kajakářem Josefem Dostálem vyrazila v neděli v osm ráno na ruzyňské letiště, odkud měla odletět do Stockholmu v 10:45. Odlet se ale kvůli sněhu zpozdil o pět hodin, ale to ještě byla Pauláthová v klidu a čas trávila s Dostálem. "Pepa je vždycky hodnej," řekla s úsměvem.

Ze Stockholmu měla Pauláthová a sjezdaři odletět do Östersundu až po 18. hodině, což by stále stíhali, ale odpolední lety ze švédské metropole na sever země byly zrušeny. "Všechno to nabralo hrozný zpoždění," konstatovala Pauláthová.

Přes agentury si Češi zajistili letenky na večerní přesun a šli v klidu na večeři. Po jídle ale přišlo obrovské rozčarování, protože let byl zrušen. Jeden ale ještě vypraven byl a čeští lyžaři u přepážky argumentovali, že musejí odletět.

"Řekla jsem, že jedeme na mistrovství světa a zítra závodím, tak nás tam nějak dostali. Naštěstí," oddechla si Pauláthová a poděkovala i Češce žijící ve Švédsku, která jim pomohla. "Byla hrozně milá a nakonec se do toho letadla sama nedostala. Snad se to k ní dostane. Jsem za to té paní strašně vděčná. Protože jinak bychom tam trčeli ještě teď," dodala.

Do Östersundu Češi přiletěli půl hodiny po půlnoci a zbylých 85 kilometrů do Aare jeli auty českého týmu. "Tak ve dvě třicet jsme byli na baráku. Jenom jsem si nachystala bágl a věci a šla jsem ve tři spát," řekla Pauláthová.

A už v sedm měla budíček, aby stihla prohlídku trati sjezdu naplánovanou na devátou. "Byla jsem hotová. A když jsme se vzbudili a šli na snídani, tak ji o hodinu posunuli. Takže jsme mohli spát o hodinu déle. Ale to je prostě FIS (Mezinárodní lyžařská federace), vždycky všechno posunujou až ráno."

Trénink sjezdu zvládla Pauláthová se štěstím bez pádu. "Přežila jsem, ale jsem ráda, že jsem si trať otestovala před super-G, protože tam nechci nechat někde moje tělo," řekla a spěchala dospat a nabrat síly před úterním závodem.