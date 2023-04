Projekt České unie sportu „Tipsport Sportuj s námi“ chystá pro veřejnost v květnu start hlavní sezony

Závod dračích lodí - Den Labe, Malevil Cup horských kol, Hradecké sportovní hry, fotbalový Třebíč Open, Volejbalová Dřevěnice, Běh rodným krajem Emila Zátopka, Vavřinecký potok nebo Plavecká soutěž měst. To je pouhý zlomek z 535 atraktivních akcí zařazených do kalendáře letošního, devátého ročníku projektu České unie sportu "Tipsport Sportuj s námi". Počátkem května odstartuje hlavní sezona, která především amatérským vyznavačům pohybu a sportu nabídne závody, turnaje a soutěže v nejrůznějších sportech po celé České republice.

Loni se do největšího seriálu sportovních akcí v České republice zapojilo bezmála 180 000 účastníků, z nichž přes 95 000 bylo mladších osmnácti let. Zapojili se do celkového počtu 535 akcí v 64 disciplínách, které se konaly ve 326 městech a obcích. Nejvíce z nich se uskutečnilo v Jihočeském kraji (76), ve Středočeském kraji (64) a v Moravskoslezském kraji (60).

"Těší nás, že projekt Sportuj s námi si udržuje mezi sportující veřejností stále tak vysokou popularitu. Pro naše sportovní kluby a tělovýchovné jednoty je nepochybně skvělou možností, jak prezentovat svou činnost i organizační schopnosti, pro amatérské a výkonnostní sportovce zase ideální příležitostí vybrat si vhodnou akci a udělat něco pro svou kondici a zdraví. Navíc tím, že na start běhu nebo plaveckou soutěž vezmou třeba své neregistrované kamarády, motivují je k pravidelné sportovní činnosti," řekl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Na výběr 535 akcí!

Termínová listina 2023, kterou schválil Výkonný výbor České unie sportu, zahrnuje 535 sportovních příležitostí pro veřejnost napříč všemi regiony České republiky. Zájem členských subjektů ČUS o zapojení do projektu byl tradičně vysoký. Původní širší výběr více než šesti stovek přihlášených akcí byl zúžen na základě doporučení jednotlivých regionálních pracovišť.

"To, že po celé naší zemi působí stále ještě tolik nadšenců, kteří pořádají stovky úžasných akcí pro dospělé i mládež, je svým způsobem zázrak. Nezlomila je covidová pandemie, zdražení pohonných hmot ani doslova skokový nárůst cen energií. Naopak, navzdory neustále klesající státní podpoře sportu jsou přesto schopni ve svém volném čase organizovat zábavu pro druhé. Za to jim jednoznačně patří respekt a velký dík," neopomněl zdůraznit Miroslav Jansta.

Vedou běhy a atletika

Nejčastěji zastoupenými odvětvími v projektu Tipsport Sportuj s námi 2023 jsou opět běžecké závody (59 akcí), klasická atletika (44) a cyklistika (34), z míčových her vede jasně fotbal (26). Na své si však přijdou také vyznavači basketbalu, volejbalu, tenisu, vodních sportů, plavání, triatlonu nebo turistických pochodů. Program však zahrnuje opět i méně tradiční odvětví jako jóga, rogaining, caniscross, šachy, karate, bouldering nebo kuželky.

"Rozjezd letošního roku byl poměrně pozvolný. Výrazně ho totiž poznamenaly velice nepříznivé sněhové podmínky, které si vynutily zrušení mnoha lyžařských závodů. Od května se však už sezona projektu rozběhne na plné obrátky. Vrchol nastane tradičně v červnu, kdy je naplánováno dokonce 111 soutěží, což znamená úctyhodnou porci pětadvaceti každý víkend. Z bohaté nabídky si bude moci vybrat ´svůj´ sport skutečně každý," připomněl Filip Hobza, jednatel zastřešující společnosti ČUS Sportuj s námi, s. r. o.

Silná podpora partnerů

K oblibě a hladkému průběhu projektu přispívá také podpora významných partnerů - titulárním je společnosti TIPSPORT, generální společnost CAR4WAY. Dalšími partnery jsou ČEZ, Česká televize, Český rozhlas a mediální skupina MAFRA.

"Tipsport si uvědomuje svou roli na české sportovní scéně nejen v rámci profesionálního sportu, jehož je dnes již největším partnerem, ale i v rámci sportu pro všechny. Spojení s úspěšným projektem, který pomáhá organizátorům a zastřešuje menší či větší tradiční sportovní akce po celé České republice, je toho jasným důkazem," uvedl za společnost TIPSPORT Martin Ptáčník, vedoucí oddělení sponzoringu a eventů.

"Spolupráce s Českou unií sportu se nám velmi osvědčila. Auta od nás každodenně pomáhají při organizaci smysluplných aktivit pro děti i při přípravě rekreačního sportu dospělých. Také letos proto na tento veřejně prospěšný účel zapůjčíme sto nových automobilů," prohlásil Pavel Louda, majitel společnosti CAR4WAY a dodal: "Sportovní aktivity podporujeme od samotného vzniku firmy, od malých lokálních až po celostátní prvoligové kluby. Jsme moc rádi, že můžeme podporovat fyzickou aktivitu na všech úrovních výkonnosti a podpořit tak rozvoj talentů.”

Více informací o projektu Tipsport Sportuj s námi na: www.tipsport-sportujsnami.cz.

Na www.cus-sportujsnami.cz/ke-stazeni/ ilustrační fotografie, logo projektu a komunikační vizuály. Foto: Archiv Tipsport Sportuj s námi.