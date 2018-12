Rekordní přestupy. Kdo stál letos největší balík?

Horentní sumy, ze kterých se normálním smrtelníkům protáčí panenky. Neuvěřitelné částky, které rok od roku stoupají, přestože se to zdá být nemyslitelné. Těžko říct, kam až tenhle finanční kolotoč povede. Který transfer byl letos tím nejdražší na domácím i zahraničním poli?

Cristiano Ronaldo

"Bylo krásné hrát za Real," prohlásil po dalším vítězství Realu Madrid v Lize mistrů Ronaldo, a spustil tak lavinu otázek. Kam slavná CR7 zamíří? Opravdu držitel pěti Zlatých míčů opustí Bílý balet? Na otázky přišla odpověď v létě a vítězem se stal Juventus Turín. Po pár měsících působení slavné fotbalové superstar může bouchat šampaňské.

Neskutečných sto milionů eur je částka, kterou italský klub Madridu zaplatil, přesněji řečeno zaplatí za Ronalda v několika splátkách. Přitom hvězdný třiatřicetiletý Portugalec už nepatří k nejmladším hráčům, nemilosrdní příznivci Realu na slavného hráče občas slovně útočili, když zrovna nestřílel jeden gól za druhým. A přesto se Juventus rozhodl investovat.

"Nastal čas, abych se posunul dál. Abych otevřel novou kapitolu své kariéry a celého života. Proto jsem klub požádal, aby mě pustil," komentoval transfer pětinásobný vítěz Ligy mistrů. Ronaldo později svá vyjádření trochu poupravil, když doplnil, že odejít musel. Necítil se nepostradatelný, což je pro hráče jeho formátu neakceptovatelné.

S Juventusem podepsal prvotřídní fotbalista smlouvu na čtyři roky. A nutno dodat, že angažování portugalské modly pro Itálii zatím vypadá jako výhra v loterii. Začátek měl Ronaldo vlažný, tři zápasy bez vstřelené branky do sítě soupeře nadělali Italům vrásky. Jenže pak se rozjel jako lokomotiva.

Na vstřelení prvních deseti branek v dresu Juventusu mu stačilo jen šestnáct zápasů, což se v historii turínského velkoklubu dosud nikomu nepodařilo. Naposledy útočník úřadoval, když díky jeho dvěma brankám Turín uspěl proti Sampdorii.

Snad teď Ronaldo zažívá pocit nepostradatelnosti v italském klubu.

Arrizabalaga "Kepa" Revuelta

Rok 2018 přinesl i brankářskou přestupovou specialitu. Rekordní transfer padl v anglické Chelsea, kam z klubu Bilbao putoval gólman s přezdívkou Kepa. Neskutečných dvaaosmdesát milionů liber je částka, které Blues zaplatilo za třiadvacetiletou posilu.

Fotbalista nahradil Thibauta Courtoise, který odešel do Realu Madrid. Odchovanec Bilbaa odchytal jediný zápas za národní tým, má za sebou hostování v Ponferradě a Valladolidu, jako náhradník se představil i na šampionátu v Rusku.

Dosavadní rekord v přestupu brankářů byl za Brazilce Alissona Beckera, který dostal od Liverpoolu 65 milionů liber a putoval do AS Řím. Nahradil tak nešťastníka finále Ligy mistrů Lorise Kariuse, který proti Bílému baletu předvedl dvě školácké chyby.

Nicolae Stanciu

Rekordy padaly i na domácím poli. Rumunský fotbalový záložník Stanciu v lednu přestoupil z Anderlechtu do pražské Sparty. A to za neskutečnou částku, minimálně co se české ligy týče. Ještě před dvěma lety by se tak nákladný transfer zdál absolutně nereálný.

Čtyřiadvacetiletý hráč přišel Spartu na částku kolem sto padesáti milionů včetně bonusů, což je v domácí soutěži naprosto ojedinělé.

Stanciu téměř dvojnásobně překonal dosavadní transfery pražského klubu, jež byly těmi nejdražšími. V roce přišel Václav Kadlec z Midtjyllandu, o rok později Tal Ben Chaim z Maccabi Tel Avivu.

Fanoušci od tak nákladné posily očekávali kouzla a čáry na zeleném pažitu, což rumunský reprezentant plní pouze částečně. Koncem roku přišla na Stanciua z jednoho egyptského klubu nabídka za téměř dvě stě milionů, kterou pražský klub odmítl. Spekulacím nedávných dní učinil přítrž sám Stanciu, když prohlásil, že se ve Spartě cítí velmi dobře.

LeBron James

V létě přišla další pecka, nicméně tentokrát nebyla fotbalová. Jedna z největších hvězd basketbalové NBA LeBron James opustil Cleveland a přestěhoval svých dvě stě tři centimetrů na palubovku Los Angeles Lakers. A to za neuvěřitelných 154 milionů dolarů.

James se rozhodl neuplatnit opci na poslední rok smlouvy s Clevelandem a potřetí v kariéře si čtyřnásobný nejužitečnější basketbalista vyzkoušel trh s volnými hráči. Sice si vyslechl nabídku generálního manažera Clevelandu Kobyho Altmana, nakonec však přijal výzvu pozvednout kdysi slavný tým Lakers.

James tak poprvé hraje za tým Západní konference. "Severovýchodní Ohio, díky za neuvěřitelné čtyři sezony. Budeš navždy mým domovem," rozloučil se "Král" James s Clevelandem.

A nastartoval zářnou kariéru v Lakers. James přispívá svému kalifornskému zaměstnavateli v průměru 27,3 body, 8,3 doskoky a 7,1 asistencemi. Ve vánočním duelu skončil v prestižním basketbalovém derby na palubovce úřadujících šampionů NBA ve třetí čtvrtině, podklouzl a sesul se k zemi. Naštěstí to nevypadá na nic vážného a rodák z Akronu snad brzy naskočí zpátky do hry jako tahoun Lakers.