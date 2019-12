Říkejte nám ve sportu "Česko", žádá ministerstvo zahraničí

Ministerstvo zahraničí by bylo rádo, kdyby sportovní organizace začaly v souvislosti s národní reprezentací používat jednoslovný název Česko, případně jeho anglický ekvivalent Czechia. Podle Českého olympijského výboru (ČOV) k tomu ale chybí manuál, který by centrálně určil, jak tento požadavek naplnit.

Jednoslovný ekvivalent oficiálního názvu Česká republika tuzemská vláda schválila v roce 2016, kdy překlady označení Česko zaregistrovala v databázích Organizace spojených národů (OSN).

"Je to něco, na čem ministerstvu zahraničních věcí poměrně hodně záleží a v čem se angažuje už několik let. Neznamená to, že by se měnil oficiální název země, pouze ho doplňujeme jednoslovným překladem Česko. Měl by se používat tam, kde není nezbytné používat oficiální název," uvedla načtvrteční konferenci o sportovní diplomacii Eva Dvořáková z ministerstva zahraničních věcí.

Zatím se zkrácený název prosadil spíše v zahraničí než v českém prostředí. "Český olympijský výbor a sportovní svazy bohužel jednoslovný název Česko, Czechia téměř nepoužívají. Přitom si myslím, že sport a popřípadě ještě resort školství by mohly sehrát velkou roli při rozšíření toho názvu mezi lidmi," poznamenala Dvořáková. "Točí se kolem toho příliš mnoho emocí. Lidem se to líbí, nebo nelíbí, podle toho se rozhodují, jestli to budou, nebo nebudou používat," doplnila.

Předseda ČOV Jiří Kejval vidí problém v absenci jednotné strategie, jak by se měl název Česko ve sportu používat. "Potřebujeme jednotné vedení. Myslím si, že většině sportovních svazů je to jedno. Uděláme cokoliv, ale potřebujeme jednotný názor na věc," řekl.

Místopředseda ČOV pro zahraniční vztahy Roman Kumpošt považuje za nezbytný kompletní manuál. "Měli bychom postupovat jednotně, aby jeden svaz nepoužíval to a jiný něco jiného. Měli bychom k tomu mít grafický manuál, jak to bude vypadat, a pak ho bude celý sport používat. Za sebe mohu říct, že s tím nemá nikdo ze sportovního prostředí problém," řekl.

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička upozornil, že centrálnímu rozhodnutí nejen o názvu Česko, ale o celkové jednotné prezentaci národní identity musí předcházet debata se sportovními svazy. "Všichni mají komerční partnery, plno svazů má upravená loga, znaky, jako je třeba hokej," připomněl.

Sport hraje velmi důležitou roli při prezentaci České republiky v zahraničí. "V analýze v roce 2012 vyšlo, že 70 procent všech pozitivních zmínek v zahraničním tisku generuje sport. To nás velmi překvapilo a zároveň to ukázalo, jak je velký potenciál prezentovat naši republiku prostřednictvím sportu," řekl Kejval. Vedle sportovních úspěchů propagují Česko i osobnosti jako Emil Zátopek, Věra Čáslavská, Pavel Nedvěd nebo Petr Čech.