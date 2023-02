Ruští šachisté přešli pod asijskou konfederaci, aby obešli zákaz

Šachisté jako první z ruských sportovců přešli z evropské pod asijskou konfederaci, aby obešli zákaz mezinárodních startů. Rozhodl o tom úterní kongres v Abú Zabí, na kterém 29 delegátů hlasovalo pro přijetí Ruské šachové federace, jeden byl proti a šest se hlasování zdrželo. Změna vstoupí v platnost od května. Ruská šachová federace to uvedla na svém webu.

"Je to historická událost. Jedna z nejsilnějších šachových federací na světě se poprvé přesunula z jednoho kontinentu na druhý. Jsme vděčni delegátům za to, že podpořili náš přechod většinou hlasů. Svědčí to o důvěře v nás a o dobré práci, kterou naše federace odvedla," uvedl předseda Ruské šachové federace Andrej Filatov. "Doufám v plodnou spolupráci a účast ruských týmů na kontinentálním šampionátu a v pořádání asijských soutěží v Rusku, které úspěšně pořádá turnaje na nejvyšší úrovni a má veškerou potřebnou infrastrukturu," dodal.

Šachisté stejně jako většina ruských sportovců byli po loňské invazi na Ukrajinu vyloučeni z mezinárodních soutěží. Mezinárodní federace FIDE loni v březnu potrestala velmistra Sergeje Karjakina půlročním zákazem činnosti za schvalování vojenského útoku. Již předtím odebrala Moskvě pořadatelství šachové olympiády a kongresu FIDE.

Navzdory pokračující ruské agresi na Ukrajině začal Mezinárodní olympijský výbor usilovat o to, aby se ruští sportovci mohli vrátit na mezinárodní scénu, například přesunem do soutěží pořádaných asijskými federacemi. MOV za to čelí kritice.