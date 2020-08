Sáblíková: Učit se znovu chodit? Nejsložitější období v životě

Rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková je v plné přípravě na novou sezonu na ledových oválech. V polovině dubna si trojnásobná olympijská vítězka zlomila při tréninku nártní kost na pravé noze a následně měla čtyři týdny sádru. Potíže už ale žádné nepociťuje. Vedle suché přípravy má za sebou už i tréninky na ledě.

"Noha už je úplně v pořádku, žádný problém. Pro mě byly asi nejhorší ty první dva tři dny, kdy jsem se učila chodit. To bylo asi nejsložitější období mého života. Když mi sundali sádru, tak jsem se ptala, jestli by mi ji nemohli dát zpátky, protože jsem se najednou cítila hrozně nesvá," řekla dnes Sáblíková v rozhovoru s novináři.

"Po týdnu už jsem pak ale normálně začala jezdit na kole, měla jsem problémy se skákáním a bolelo to trochu i v kolečkových bruslích, ale zhruba za tři týdny jsem byla zpátky ve formě, tak to netrvalo ani tak dlouho," konstatovala Sáblíková.

V jaké fázi přípravy tedy momentálně je? "Byli jsme týden na ledě, ale bylo to prakticky jen proto, abych si vyzkoušela boty, protože mám nové. A je třeba se s tím trošku sžít. Jinak jsme se ale vrátili zase normálně do suché přípravy, a to hlavně ke kolu, skákání a kolečkovým bruslím," přiblížila Sáblíková.

Trénink uzpůsobuje cyklistickým závodům

Přestože už tolik na kole nezávodí, do přípravy ho stále často zapojuje. "Je to prakticky stejné jako v minulosti, jen občas měníme horské kolo za silnici, ale spíše to už roky prolínáme, takže žádná změna v tomto ohledu nenastala."

Vedle toho, že sama má za sebou dlouhou řadu úspěchů na kole, je i velkou cyklistickou fanynkou. "Hrozně ráda a často sleduju Tour de France a Giro d'Italia. Občas proto i prosím Petra (trenéra Nováka), zda nemůže dát trénink dříve nebo později, abych mohla vidět třeba dojezd, nebo nějakou zajímavou horskou etapu. Mám ty kopce hrozně moc ráda a sama bych si je moc chtěla projet. A slyším také na to, když někdo z českých jezdců řekne, že by mu nějaká etapa mohla sedět. Pak sedím nedočkavě u televize," prozradila Sáblíková.

Viděla díky tomu naživo v televizi i slavné etapové vítězství Zdeňka Štybara na Tour de France před více než pěti lety. "Shodou okolností jsem byla doma a seděla na gauči, takže jsem viděla pak i všechny rozhovory. Hned jsem Štybymu psala a volala, což mi samozřejmě nebral, ale já to musela zkusit, protože to moje nadšení bylo vážně obrovské," vzpomínala s úsměvem Sáblíková.

Několikrát byla letos na Stelviu, průsmyku s obávaným stoupáním. "Vrátila jsem se před pár dny z Livigna, kde jsem byla na Stelviu dvakrát za týden, mám ten kopec strašně ráda. Pro mě jsou ty kopce neuvěřitelná výzva a mít tu možnost, hrozně ráda bych si vyjela nějaký kopec, co jezdí profíci. Ten čas by byl samozřejmě úplně jinde, ale už jen vyjet nahoru je neuvěřitelný pocit," uvedla Sáblíková.

Sama už na kole žádné velké cíle nemá. "Vzhledem k tomu, že je mi třiatřicet, tak jich asi moc nebude, ale kdo ví... Doba se mění, měním se i já, uvidíme, co z toho bude," nechala si pootevřená zadní vrátka.

Jeden z cílů si ale v sedle splnila zkraje července, když v Holešově vyhrála prestižní Bikemaraton Drásal. Trasu dlouhou 117 km s téměř čtyřkilometrovým převýšením zvládla za šest hodin a 37 minut. "Drásal byl opravdu dobrý. Strašně náročný závod, neuvěřitelně. Ale hrozně mě to bavilo. V cíli jsem sice řekla, že už to nikdy nepojedu, ale poté, co jsem snědla dvojitou porci palačinek, stripsy, hranolky a vše, co mi přišlo pod ruku, tak to zase nebylo tak strašné," smála se Sáblíková.

Rychlobruslařské plány čekají na potvrzení. "Nám vypsali závody Světového poháru a mistrovství světa hned někdy v červnu. Říkali, že snad osm týdnů před prvním 'svěťákem' nám dají vědět, jak to bude vypadat, zda to případně zruší, přesunou, nebo co se bude dít. Zatím ještě žádné náznaky nejsou, i když tam je 'svěťák' i třeba v Americe a Číně. Uvidíme," uzavřela Sáblíková.