Šafářová plní seniorům sny, zapojila se i fotbalová Sparta

Lucie Šafářová se sice pomalu loučí s tenisovými kurty, fanoušci na ni ovšem jen tak nezapomenou. O setkání se sympatickou tenistkou velmi toužili senioři v jednom domově důchodců a rodačka z Brna neváhala. V rámci projektu Ježíškova vnoučata splnila svou návštěvou vánoční přání, a potěšila tak stařičké tenisové příznivce.

Na lednovém Australian Open se Šafářová rozloučí s tenisovou kariérou, v srdcích svých fanoušků zůstane i nadále. Minimálně v Mořici u Brna na milou návštěvu budou vzpomínat s úsměvem na rtech. Ten jim tenisová kráska vytvořila návštěvou a příjemnými chvilkami, které se seniory strávila. Ježíšek sice ještě nezazvonil, některá přání však splnil předčasně.

Charitativní projekt Českého rozhlasu vznikl v roce 2016 a vzbudil obrovský ohlas. Splnit přání lidem, kteří nemají nikoho, kdo by je o svátcích potěšil, mohou lidé po celé republice. Jen loni se vybralo přes třináct tisíc dárků, senioři přitom stále častěji touží po dobrodružství, zážitku či setkání se svým idolem. Do akce se zapojili zpěváci, herci nebo právě sportovci. Kromě Lucie Šafářové udělala radost třeba snowboardistka Eva Samková nebo fotbalová Sparta.

Sparťanská radost

Ta svým fanouškům v poslední době moc radosti nedělá, setkání s Nicem Stanciem a Michalem Sáčkem však paní Evu zahřálo. Z Letné si odvezla kromě zážitku i svou vůbec první návštěvu stadionu. "Je to pro mě obrovský zážitek, na který nezapomenu minimálně pět let. A možná až do smrti," básnila o splněném snu.

"Je mi ctí, že jsem se mohl s Evou setkat. Je skvělé, že jsme jí umožnili tenhle zážitek, myslím, že měla opravdu velkou radost," svěřil se Nico Stanciu. Snad ho předvánoční setkání nakopne i na zeleném pažitu. Dárek v podobě pár bodíků by potěšil všechny sparťany, pod stromečkem ho však nenajdou. Svěřenci trenéra Ščasného se opět představí až v únoru proti Bohemians 1905.