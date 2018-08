Sportovní ředitel Zdeněk Ščasný zatím neví, jak dlouho bude trvat jeho záskok na lavičce sparťanských fotbalistů. Člen vedení letenského klubu minulý pátek po prohře 0:2 v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy na půdě Subotice dočasně nahradil odvolaného trenéra Pavla Hapala a Pražany vedl už ve třech zápasech. Dvakrát s nimi vyhrál v lize a zvítězil i v pohárové odvetě 2:1, což však k postupu nestačilo.

"V tuhle chvíli nemáme zatím žádné řešení. Zápasy šly strašně rychle po sobě a neřešili jsme v tuhle chvíli trenéra. Řešili jsme, jak hrát v Jablonci, jak hrát se Suboticí, jak hrát dnes se Slováckem. Nejužší vedení si určitě sedne a bude situaci řešit," řekl Ščasný na tiskové konferenci po výhře 1:0 nad Slováckem.

Předpokládá, že Spartu po vyřazení z pohárové Evropy potká zeštíhlení kádru. "Myslím, že se to dá očekávat, protože máme kádr hodně široký. Někteří hráči by kádr měli opustit, ti, s kterými počítáme, by měli odejít na hostování. Takto široký kádr by byl pro českou ligu a český pohár velký přepych," dodal Ščasný.