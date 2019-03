Šilhavý věří, že se ze zápasu ve Wembley nikdo z hráčů nepodělá

Drtivá většina české reprezentace si v pátečním úvodním utkání pětičlenné skupiny kvalifikace mistrovství Evropy ve Wembley proti Anglii poprvé v životě zahraje na stadionu pro 90 tisíc diváků. Trenér Jaroslav Šilhavý však věří, že se hráči z neobvyklého zážitku v proslulém fotbalovém "chrámu" v Londýně nepodělají.

"Spoléhám na to, že hráči, kteří jsou v reprezentaci, už mají kvalitu a velkých zápasů, i když nechci říct stejných, odehráli dost. Věřím, že byť soupeř je silný a prostředí má být úžasné, plný stadion, tak se z toho nikdo nepodělá a odehrajeme s Anglií dobrý zápas. Samozřejmě Anglii považuji za favorita skupiny číslo jedna a pak si to zbylé čtyři týmy rozdají o druhé postupové místo," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

"Myslím, že pro každého fotbalistu ten zápas znamená něco víc, když se hraje ve Wembley, v Anglii. Věřím, že zápas si nejen užijeme, tu atmosféru, ale že se na druhou stranu od toho dokážeme oprostit. Abychom nebyli křečovití, abychom se z toho nepodělali. Věřím, že se dokážeme soustředit na náš výkon," doplnil záložník Vladimír Darida, který by měl zastoupit zraněného kapitána Bořka Dočkala.

Uvítal, že národní tým narazí na Anglii hned na úvod kvalifikace. "Nevěřím, že by tým jako Anglie podcenil nějaký zápas, zvlášť první domácí v kvalifikaci. Takže myslím, že na nás budou dobře připraveni. Ale na druhou stranu když si vezmeme, že je to první zápas, možná to malinko může být výhoda, že na ně narazíme na začátku. Než po třech čtyřech zápasech, když budou rozjetí," uvedl Darida.

Angličanům kvůli zranění vypadla jedna z útočných hvězd Marcus Rashford. "Síla těch tří ofenzivních hráčů je tak obrovská, že když jeden z hráčů vypadne, jsou tam další. Sancho a jemu podobní. Všichni jsou to skvělí hráči, jeden vedle druhého. Anglie je tak silná, že výběr má větší než my," podotkl Šilhavý.

"Koukali jsme na video, viděli jsme všechny hráče. Ty klíčové vepředu, kteří jsou strašně přímočaří. Tohle je celkově silná stránka celého týmu. Získají balon a snaží se to co nejjednodušeji dostat dopředu a přímo na bránu. Mohl bych vyjmenovat skoro každého hráče, protože všichni hrají v Premier League nebo top klubech," dodal Darida.

Samostatná česká reprezentace si zahraje ve Wembley potřetí. V roce 1996 na legendárním stadionu reprezentanti prohráli finále Eura 1:2 v prodloužení s Německem a v roce 2008 remizovali v přípravě s Anglií 2:2.

"Kluci tehdy na Euru udělali skvělý výsledek. Někteří přijeli s námi nás podpořit, například Karel Poborský. Ale spíš jsme se možná bavili o roku 2008, což je blíž. To by se nám líbilo takový výkon i výsledek, který tehdy předvedlo mužstvo, kdy jsem u toho byl jako asistent," připomněl Šilhavý. O sestavě má už téměř jasno a váhá pouze nad jedním ofenzivním postem.