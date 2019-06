Skvělé! Střelci Nepejchal a Mazurová vystříleli Česku další bronzy

Nikola Mazurová vybojovala na Evropských hrách bronzovou medaili ve střelbě ze vzduchové pušky. Její zásluhou získala Česká republika také další účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu 2020, protože její přemožitelky už pro svoji zemi kvótu obsadily v minulosti.

Pro českou sportovní střelbu je to v Minsku už třetí medailové umístění. Mazurová navázala na vítěze trapu Davida Kosteleckého a Filipa Nepejchala s Anetou Brabcovou, kteří skončili třetí v soutěži smíšených družstev ve vzduchové pušce. Nepejchal dnes navíc bude střílet o další cenný kov, protože postoupil z druhého místa z kvalifikace vzduchové pušky.

Ve hře o medaili je také judista Lukáš Krpálek, ale po čtvrtfinálové porážce může získat ve váze nad 100 kg maximálně bronz. Olympijský vítěz prohrál s Rusem Inalem Tasojevem, v prvním kole oprav porazil Roye Meyera z Nizozemska. Ve čtvrtfinále skončila cesta turnajem pro české basketbalistky v disciplíně 3x3. Denisa Harapesová, Kamila Hošková, Alžběta Levínská a Monika Satoranská prohrály s Estonskem 12:15. Čtvrtfinálový duel dnes čeká ještě muže, kteří se od 14:40 utkají s Ruskem.

Mazurová do osmičlenného finále postoupila z šestého místa a byla jednou ze čtyř střelkyň, které mohly usilovat i o olympijské místo. Všechny konkurentky v boji o Tokio nechala česká reprezentantka za sebou. Zvítězila Laura-Georgeta Comanová z Rumunska před Ninou Christenovou ze Švýcarska, které ve stejném pořadí ovládly i březnové mistrovství Evropy v Osijeku.

Čtyřiadvacetiletou Mazurovou dělilo devět desetin bodu od postupu z posledního vyřazovacího kola. Účastnice olympiády v Riu de Janeiro, kde skončila ve vzduchové pušce osmnáctá, získala první medaili v individuální disciplíně na velké střelecké seniorské akci.

Největší hvězda české výpravy Krpálek ve druhém duelu na šampionátu nenavázal na suverénní výkon z úvodního souboje. Po volném losu v osmifinále vyřadil Ukrajince Andrije Kolesnyka hladce na ippon, s Tasojevem ale prohrál na wazari. S Meyerem se v opravě vypořádal za dvě minuty a postoupil do duelu o bronz.

David Klammert v prvním duelu kategorie do 90 kg vyřadil Marka Bubanju z Rakouska, ale ve druhém kole prohrál v dlouhém prodloužení s Cirilem Grossklausem. Švýcarovi podlehl na ippon. "Byl to pro mě složitý soupeř, ještě nikdy jsem ho neporazil a již třikrát jsem s ním prohrál. Dnes jsem věřil, že ho na něco ulovím, byl jsem na to připravený, ale bohužel," řekl Klammert.

Přiznal, že tak dlouhý zápas ještě neabsolvoval. "V golden skóre jsem šel čtyři a půl minuty. Nechal jsem tam vše, ale bohužel, jak mi asi docházely síly, tak jsem udělal techniku, ze které mi proskočil do držení. A už jsem se z toho nedostal," litoval. Další český judista Michal Horák vypadl v kategorii do 100 kg hned v prvním kole se Zalanem Ohatem z Maďarska.

Filip Nepejchal vybojoval na Evropských hrách v Minsku už druhou bronzovou medaili. Po smíšené soutěži s Anetou Brabcovou dnes skončil třetí i v individuální střelbě ze vzduchové pušky. Devatenáctiletý talent přitom dlouho vedl, ale v posledním vyřazovacím kole jej předstihli nakonec vítězný Izraelec Sergej Richter a Sergej Kamenskij z Ruska.

Nepejchal navázal na bronzové umístění Nikoly Mazurové, jež zhruba o hodinu dříve získala i olympijské místo pro Českou republiku na hry v Tokiu 2020. Vítěz tří závodů Světového poháru už české výpravě zajistil takzvaný kvótaplac dříve a další získat nemůže.

V Minsku postoupil z kvalifikace jako druhý za mistrem světa Kamenským a z boje o nejcennější medaili vypadl smolně o dvě desetiny bodu. Před poslední eliminací měl přitom na průběžně třetího Rusa náskok sedm desetin.