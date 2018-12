Slovácko trápí koncovka. Jsme rádi i za jeden gól, řekl Divíšek

Fotbalisté Slovácka pod novým trenérem Martinem Svědíkem v závěru podzimu ožili, ze čtyř zápasů vybojovali devět bodů a zajistili si přece jen klidnější přezimování v tabulce. V sobotu se o to zasloužili těsnou výhrou nad pražskou Duklou 1:0, kdy v všeho podstatného byl obránce Josef Divíšek.

"Bylo to pro nás hrozně důležité utkání a hrozně důležité body," řekl Divíšek novinářům. "Celou první půli jsme dominovali, byli jsme lepší, dali jsme gól a vypadalo to velmi dobře. Jenže nás pořád trápí koncovka. Nepadá nám to a pak musíme být rádi za jeden gól. Jen proti Spartě jsme dali dva, ale to byla výjimka v hektickém závěru," zdůraznil.

Jako levý obránce měl nečekaně velký podíl právě na vedoucím, a jak se později ukázalo, i vítězném gólu Slovácka. "V první řadě jsem chtěl střílet, protože se mi to vykulilo přímo k noze, jenže pak jsem zahlédl, že obránce je už moc blízko, tak jsem to zkusil jen tak přehodit přes obranu a byl z toho gól," popsal, že jeho asistence na gól Zajíce byla vlastně z nouze ctnost.

Ještě jednou se Divíšek mohl zapsat do statistik zápasu, když rozjel další přečíslení přetížené obrany Pražanů. "Šel jsme sám z půlky, čekal jsem, že najdu lépe postaveného spoluhráče, ale nakonec jsme sám střílel, bohužel z toho nic nebylo," uvedl.

V závěru zápasu se ještě dostal do kontaktu s Brandnerem a hosté chtěli penaltu. "Druhá půle byla špatná, nezvládli jsme to, naštěstí nás nepotrestali. A ten kontakt? Šel jsem s Brendym do souboje trochu se nám tam zamotaly nohy, ale myslím si, že penalta to rozhodně nebyla," prohlásil.

Nejen Divíšek, ale celé Slovácko bude mít díky vítězství klidnější svátky. Od příchodu trenéra Martina Svědíka získalo devět z dvanácti možných bodů. "Nepovedla se nám jen Olomouc, ale jinak jsme na vzestupu. Bude se nám přes Vánoce a Silvestra líp dýchat," řekl Divíšek.