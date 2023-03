Soul se bude ucházet o OH 2036, tentokrát samostatně bez KLDR

Soul se bude ucházet o pořádání letních olympijských her v roce 2036. Tentokrát půjde o samostatnou kandidaturu. Neoživí se společný projekt s KLDR, který znesvářené poloviny Korejského poloostrova předložily pro rok 2032. Agentuře Reuters to řekl starosta Soulu O Se-hun. Do jihokorejské metropole by se mohly olympijské hry vrátit po 48 letech.

Na podzim 2018 Soul oznámil společnou kandidaturu se severokorejským Pchjongjangem pro OH 2032. Tehdy to byla reakce na zlepšení vztahů, kdy na zimní olympiádě v Pchjongčchangu 2018 nastupovaly oba korejské týmy společně pod jednou vlajkou a vytvořily společnou hokejovou reprezentaci.

Olympijské hry v roce 2032 nakonec Mezinárodní olympijský výbor přidělil australskému Brisbane. "Myslím, že strategie pro rok 2032 byla odsouzena k neúspěchu kvůli nepředvídatelným mezikorejským vztahům," uvedl starosta Soulu.

Od této iniciativy se znovu zvýšilo napětí na Korejském poloostrově. Loni KLDR testovala rekordní počet balistických raket. Soul podle svého starosty nechá otevřenou možnost, že by se některé soutěže konaly v demilitarizovaném pásmu nebo v Pchjongjangu, pokud by se vzájemné vztahy zlepšily. Korejský olympijský výbor zatím formálně kandidaturu od Soulu neobdržel, řekl jeho funkcionář agentuře Reuters.

Jako první projevilo oficiálně zájem o pořádání OH 2036 Mexiko, které o tom loni na podzim informovalo Mezinárodní olympijský výbor. V souvislosti s touto olympiádou se hovoří také o Kataru, Indii, Německu nebo Egyptu.