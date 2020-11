Sportovci a trenéři na olympiádě v Tokiu nebudou muset do dvoutýdenní karantény

Na sportovce a trenéry, kteří v létě 2021 přijedou na olympijské hry do Tokia, se nebude vztahovat povinnost čtrnáctidenní karantény. Tu nyní musejí absolvovat všichni zahraniční návštěvníci Japonska, aby se zamezilo šíření koronaviru. Olympionici ale budou mít výjimku, informoval na čtvrteční tiskové konferenci výkonný ředitel organizačního výboru Toširo Muto. Jak to bude se zahraničními fanoušky, se zatím řeší.

Místo karantény budou muset všichni aktéři podstoupit jiná vstupní opatření, o jejichž podobě se zatím také diskutuje. Pravděpodobně budou zahrnovat testování před odletem do Japonska a bezprostředně po příletu.

Pořadatelé zatím počítají i se zahraničními fanoušky. "Do příštího jara přijdeme s plánem pro diváky včetně těch ze zahraničí. Je nemožné pro ně mít čtrnáctidenní karanténu, takže budou třeba testy před odletem a po příletu," řekl. V Japonsku se už uskutečnily sportovní akce i s diváky, ale do ochozů smělo jen domácí publikum.

Začátkem příštího týdne se na třídenní návštěvu Tokia chystá prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach, který by měl jednat mimo jiné o olympijských opatřeních proti koronaviru.

MOV i organizátoři je zatím vytvářejí bez ohledu na vakcínu, jejíž vývoj se u některých firem chýlí k úspěšnému závěru. MOV nebude vyžadovat, aby olympionici byly naočkováni přednostně. "První vakcíny jsou pro lidi, kteří to potřebují, jako jsou vysoce rizikové skupiny. A to rozhodně podporujeme," řekl Bach. Pak by měli podle něj dostat vakcínu lékaři, zdravotní sestry a všichni ostatní, kteří zachraňují životy.