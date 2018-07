Startuje atletické MČR. Představí se Maslák i uzdravená Hejnová

Testem formy před blížícím se mistrovstvím Evropy, ale také poslední šancí splnit limit pro kontinentální šampionát v Berlíně bude pro české atlety republikový šampionát, který se uskuteční v sobotu a v neděli v Kladně. Návrat do závodů po zhruba měsíční pauze zaviněné problémy s kolenem plánuje překážkářka Zuzana Hejnová.

Po delší době bude na své hlavní trati startovat na domácím mistrovství čtvrtkař Pavel Maslák, který v uplynulých letech běhal zejména dvoustovku. Tentokrát se postaví na start závodu na 400 metrů s cílem proniknout do nejlepší dvanáctky redukovaných evropských tabulek, což by mu na ME zajistilo přímo postup do semifinále. K tomu potřebuje zaběhnout čas pod 45,39, což by znamenalo zlepšení jeho letošního maxima alespoň o čtvrt sekundy.

Poprvé od června by měla závodit dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Hejnová. Kvůli bolavému kolenu zrušila starty na čtyřech závodech včetně Diamantové ligy v Londýně a domácí šampionát pro ni bude testem před ME. "Koleno se postupně zlepšuje, trénuju a se startem počítám. Beru to jako ostrou zkoušku před mistrovstvím Evropy. Samozřejmě chci na Kladně vyhrát, ale hlavní je se dobře rozběhnout a připravit na Berlín," řekla ČTK Hejnová.

Souboj o účast na ME v Berlíně čeká oštěpaře, i když nebudou startovat Jakub Vadlejch ani Vítězslav Veselý. Výkonnostní požadavek svazu totiž splnili čtyři závodníci, ale na ME mohou startovat jen tři. Pod čarou je nyní bronzový medailista z loňského MS Petr Frydrych, který má letos hozeno 80,26 metru. Před ním je s 81,44 metry Jaroslav Jílek, jenž rovněž bude v Kladně startovat.

Další atleti mohou ještě rozšířit výpravu pro ME, v níž je aktuálně 48 závodníků. "Myslím, že ještě pár závodníků má šanci splnit nominační požadavky," uvedl na čtvrteční tiskové konferenci reprezentační šéftrenér Tomáš Dvořák. Jmenoval například půlkaře Jana Kubistu, mílaře Filipa Sasínka, tyčkaře Michala Balnera nebo steeplerku Evu Krchovou.

V některých disciplínách elitní čeští atleti na domácí scéně zřejmě nebudou mít konkurenci. Týká se to například oštěpařky Nikoly Ogrodníkové, která svou životní formu prokazuje i na mítincích Diamantové ligy, nebo koulaře Tomáše Staňka. Ten kvůli zdravotním problémům, jež ho provázejí celou sezonu, neplánuje v Kladně házet naplno a nehodlá absolvovat všechny pokusy.

V sobotu i v neděli začne program na stadionu Sletiště v 10:00. Nejatraktivnější disciplíny včetně ženského oštěpu budou v sobotu k vidění od 17:30 do 20:00, v neděli program vyvrcholí mezi 13. a 16. hodinou.