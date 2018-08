Štybarovo dilema. Volí mezi šampionátem nebo příkazem týmu

Nedělní závod žen zahájí program mistrovství Evropy elitních kategorií v silniční cyklistice, které pořádá spolu s dalšími kontinentálními šampionáty Glasgow. Ve středu čeká ženy i muže souboj s chronometrem. Silniční závod mužů pak v neděli klání silničářů uzavře. A není zcela jisté, zda u toho bude Zdeněk Štybar.

Dvaatřicetiletý Štybar s účastí ve Skotsku dlouho napevno počítal. A měl zálusk na dres evropského šampiona. Jenže situace se zkomplikovala - jeho tým Quick-Step s ním počítá na etapovém závodě Binck Bank Tour, který začíná hned v pondělí 13. srpna v Heerenveenu.

Přestože závodníci, kteří absolvují evropský šampionát a následně i Binck Bank Tour, mají zajištěný přesun charterovým letem, Štybar musí řešit problém. "Moc na té Evropě chci jet. Hrozně by mě mrzelo, kdybych tam nebyl, jenže v tom charteru už pro mě nemají místo," řekl serveru iDNES.cz Štybar.

Pokud by se nenašlo náhradní řešení, na něž je však stále ještě relativně dost času, byl by to pro českého reprezentanta problém. "Pro tým je větší prioritou Binck Bank Tour. Doufám, že se to nějak vyřeší. Zabývá se tím teď český svaz i můj tým Quick-Step," přiblížil Štybar.

Kromě něho mají české barvy hájit Jan Bárta, Josef Černý, Vojtěch Hačecký, Petr Hampl a Alois Kaňkovský. Ve startovním poli bude kromě jiných i světový šampion z posledních tří let Slovák Peter Sagan či britská spurtérská hvězda Mark Cavendish.

V závodě žen bude české barvy hájit Melissa Van Neck, která na červnovém domácím šampionátu získala bronz v časovce i v závodě s hromadným startem. Všestrannou Jarmilu Machačovou, která silniční závod na společném cyklistickém mistrovství České republiky a Slovenska v Plzni vyhrála, čeká pouze časovka. V Glasgow je totiž mistryně světa z roku 2013 z bodovacího závodu hodně vytížená starty na dráze.

"Vzhledem ke kolizi s dráhou bohužel neuvidíme na startu silničního závodu úřadující mistryni republiky. Věřím ale, že ji plně zastoupí Van Neck, která je velmi zkušenou závodnicí a umí závodit v mezinárodní konkurenci, a Machačová zabojuje v časovce. Mezi muži zažívá snovou sezonu Černý, Bárta je také výborný časovkář, oba mohou pomýšlet na dobré umístění," prohlásil reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Věří ale, že míchat kartami budou Češi i v hromadném závodě. "Na startu budeme mít velmi silné družstvo. Okruh se jede převážně městem a není na něm velké převýšení. Z týmu, který bude startovat tak může uspět hned několik závodníků, můžeme se připravit na různé scénáře. Velkou motivaci má Zdeněk Štybar, který bude určitě taky jedním z favoritů závodu. Bylo by skvělé, kdyby se podařilo dosáhnout na medaili," doplnil Konečný.

Závod mužů se pojede na 230 kilometrů a jezdci při něm absolvují 16 okruhů okolo centra města. Ženy pojedou devět okruhů a dohromady 130 kilometrů. Muže čeká při souboji s chronometrem 45 kilometrů, ženská časovka bude o 13 kilometrů kratší.