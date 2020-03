Světový pohár v biatlonu proběhne bez diváků, starosta Nového Města to uvítal

Světový pohár v biatlonu se bude tento týden konat v Novém Městě na Moravě bez přítomnosti diváků. Rozhodla o tom v pondělí Bezpečnostní rada státu (BRS), která se pořádáním závodů zabývala v souvislosti se šířením koronaviru. Na biatlonové závody ve Vysočina Areně se chystaly desetitisíce fanoušků. Testy v neděli odhalily v Česku první tři případy nákazy novým typem koronaviru.

Ve středu bude Bezpečnostní rada státu jednat o osudu dalších sportovních akcí s větším počtem diváků. Například v neděli se ve fotbalové lize hraje derby Slavia-Sparta, na které by mohlo dorazit 20 tisíc fanoušků.

"Z mého pohledu je to rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a organizátoři se s tím budou muset vypořádat. Vzhledem k tomu, kolik lidí na tu akci mělo přijet, je to preventivní opatření a za mě, já jsem žádnou jinou alternativu neviděl," řekl novinářům po jednání rady ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Bezpečnostní rada státu o koronaviru jednala už minulý týden, občanům pak doporučila necestovat do italských regionů postižených nákazou. Tento týden se rada zaměřila na masové akce včetně biatlonu. "Jak je známo, Švýcarsko rozhodlo o zákazu akcí s více než tisícovkou osob, Francie s 5000 osob. Ve středu ráno rozhodneme o dalších akcích," řekl na tiskové konferenci po radě premiér Andrej Babiš (ANO).

Očekávaly se desetitisíce návštěvníků

Světový pohár v Novém Městě se bude konat od 5. do 8. března. Během čtyř dnů je na programu šest závodů. Organizátoři očekávali každý den 30 000 návštěvníků. Prodány byly vstupenky za 22 milionů korun, uvedl dříve Babiš.

Organizátoři závodů v Novém Městě na Moravě minulý týden uvedli, že jsou připraveni řídit se pokyny státní správy. Doufali, že se závody uskuteční podle plánu. Starosta Nového Města Michal Šmarda (ČSSD) rozhodnutí uvítal. "Myslím, že by bylo lepší, kdyby Bezpečnostní rada státu našla odvahu udělat řešení jednoznačné," řekl Šmarda. Tím by podle něj bylo buď zrušení závodů, nebo konání v plném rozsahu. O těchto dvou variantách podle starosty jednal krizový štáb v Novém Městě na Moravě minulý týden. Varianta zvolená v pondělí bezpečnostní radou v té době zástupce města nenapadla. "Nicméně naší povinností je to rozhodnutí respektovat, přizpůsobit se mu a zvládnout to," řekl Šmarda.

Krizový štáb by se měl podle starosty zase sejít ve středu ráno, aby projednal aktuální situaci. "Podle toho, jak ještě třeba vláda upřesní svoje stanovisko," řekl Šmarda. Doplnil, že se všemi zúčastněnými stranami je vedení města v kontaktu průběžně.

Závodníci a návštěvníci biatlonu měli plnit ubytovací zařízení nejen na Novoměstsku, ale i v širším okolí. Někteří lidé už po zveřejnění rozhodnutí bezpečnostní rady začali rušit rezervace. V Hotelu Rytířsko u Jamného na Jihlavsku mají fanoušci biatlonu zamluvená lůžka od pátku do neděle. "Jenom během dneška přišlo deset storen," řekla Renata Varhaníková z hotelu před 11.00. Zároveň uvedla, že pokud zůstane hotel jeden víkend prázdný, není to pro něj likvidační.

Obecně špatná sezona

Někteří hoteliéři na Novoměstsku řekli, že se jich vyloučení diváků zřejmě nedotkne, protože jejich kapacity mají rezervované závodní týmy s doprovodem. Mezi ně patří Hotel Horník ve Třech Studních. Sportovci budou i v Hotelu Maršovská rychta v Maršovicích. "Ale určitě to je komplikace, nebudou zákazníci ostatní," řekl provozovatel Petr Štěpánek. Podotkl, že letošní zimní sezona byla pro ubytovatele špatná, protože skoro nebyl sníh ani mráz. "Nejhorší zima, co pamatuju," řekl.

Někteří hoteliéři předpokládají, že část hostů, kteří už složili zálohy a podle smluvních podmínek nemohou pobyt stornovat, přijede stejně a na Novoměstsku si případně udělá aspoň dovolenou. Jeden z hoteliérů, který si nepřál zveřejnit jméno, uvedl, pro něj dřív čtyřdenní mezinárodní závody v biatlonu znamenaly výdělek rovnající se měsíční tržbě.

Novým typem koronaviru, šířícím se od prosince z Číny, se nakazilo už přes 88 000 lidí v téměř sedmi desítkách zemí. Tři tisíce nakažených zemřely. Z evropských zemí hlásí nejvíce případů nákazy Itálie.