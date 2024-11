Team Klíma vyhrál turnaj světové curlingové tour v Basileji

Český curlingový reprezentační tým skipa Lukáše Klímy zcela ovládl vyhlášený švýcarský turnaj Swiss Cup Basel 2024 a zvítězil mezi téměř dvěma tucty skvělých týmů. V této sestavě se jedná o první vyhraný zahraniční turnaj Světové tour WCT. Výborný výsledek slibuje skvělou formu českých reprezentantů pro blížící se mistrovství Evropy.

Češi na úvod prohráli s týmem Jana Iseliho Následně se utkali s juniorskými mistry světa (Høstmælingen), se kterými v půlce prohrávali 1:4. Češi se však vzpamatovali a otočili na finálních 5:4. Klímův tým porazil nizozemskou reprezentaci (Gösgens) 4:1, se kterou se znova utká i na mistrovství Evropy. Prohra se Skotem Brycem poslala český tým do céčka, tedy blízko k vyřazení. Češi však již nezaváhali. Iseliho na druhý pokus porazili 7:2 a pak porazili další švýcarský tým (Stocker), čímž vyhráli céčko a postoupili do playoff.

Ve čtvrtfinále na ně čekal odpočatý tým skipa Brunnera, pro který to byl díky výhře v áčkové cestě teprve třetí zápas. První půlka byla vyrovnaná, ale po přestávce Češi uhráli trojku a následně ukradli dvojku, čímž si zajistili náskok, který udrželi až do konce. I semifinále proti norské reprezentaci (Ramsfjell) bylo vyrovnané. Češi však šli s výhodou do posledního endu, který si pohlídali a zvítězili 6:5. Finálovým soupeřem byli Skotové s bratry Waddellovými na backendu. Utkání bylo velmi napínavé a protáhlo se až do extraendu. Svým závěrečným hodem však Lukáš Klíma rozhodnul utkání ve svůj prospěch a Češi zvítězili 6:4.

Bronz získal tým skipa Hösliho, který porazil Ramsfjellovu reprezentaci. Klíma se svým týmem odehrál devět utkání během tří dnů. Turnaje se zúčastnil i tým Davida Šika. Nenastoupil však v tradiční sestavě a po třech porážkách v turnaji skončil. Oba zmíněné týmy budou hrát příští víkend domácí turnaj Světové tour Prague Classic, který Klíma se svým týmem, zatím jako jediný Čech, vloni vyhrál.

Tým Lukáše Klímy bude Českou republiku reprezentovat na mistrovství Evropy, které začíná již 16. listopadu. Týmy, které z něj postoupí na mistrovství světa budou mít možnost získat olympijské kvalifikační body.