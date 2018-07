Aféra ve Wimbledonu. Výsledek čtyřhry měl být ovlivněný

Nejslavnější tenisový turnaj čelí drsnému obvinění. U jedné z úvodních čtyřher mělo podle zahraničních médií dojít k ovlivnění výsledku. Informaci potvrdila i britská sázková kancelář, která zaznamenala podezřelé změny kurzů. Případ nyní řeší Protikorupční tenisová jednotka.

Prestižní grandslam se dost možná dočká velkého skandálu. Australský web ABC News přišel s tím, že výsledek jednoho ze zápasů čtyřhry, jenž se odehrál v prvním kole Wimbledonu, měl být znám už před samotným začátkem duelu.

Hodinu před prvním odehraným míčkem totiž podle zmíněného tisku došlo k náhlým změnám kurzů u sázkové společnosti Pinnacle Sports. Těch údajně využili a přidali si je na tikety lidé, kteří byli již dříve s korupčními aférami několikrát spojováni.

K situaci se vyjádřil i samotný zástupce sázkové kanceláře Sam Gomersall. "Při každém tenisovém zápase dochází k menším změnám pohybu kurzů. Tady se ale tyto změny začaly dít hodinu před utkáním, a to je neobvyklé," přiznal.

Okamžitě tak informoval šéfy Wimbledonu, načež jeho kancelář vyškrtla kurzy z nabídky. "Když máme jakékoliv podezření na ovlivňování zápasu, řídíme se protokolem a upozorníme na to. Proto jsme okamžitě informovali příslušné orgány ve Wimbledonu. Budeme i úzce spolupracovat s policií a dalšími organizacemi, abychom jim pomohli v jejich boji proti korupci a ovlivňování zápasů v tenise," uvedl.

O jaký konkrétní souboj šlo, zatím není jasné. Americký deník New York Times se domnívá, že podezřelými je slavný španělský deblový pár Fernando Verdasco s Davidem Marrerem. Oba ale zprávy, že by zápas "prodali", odmítají.

Verdasco už dokonce absolvoval rozhovor se členy Protikorupční tenisové jednotky. "Odpovídal jsem na otázky ohledně našeho zápasu ve Wimbledonu. Plně jejich práci podporuji, vždy jsem respektoval integritu a transparentnost našeho sportu. Nikdy bych ho tímto způsobem neohrozil," napsal na Twitteru.

I was interviewed by TIU regarding betting activity on my doubles match at Wimbledon. I fully support the TIU work as I have always been totally committed to integrity and transparency in our sport and will never compromise that.