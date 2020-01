Americký tenisový zázrak znovu udivuje. A chystá pomstu

Pohádka o americké tenisové dívce nekončí. A je dost možné, že její pokračování na těch největších světových kurtech budeme sledovat klidně i následující dvě dekády. Stále teprve patnáctiletá Cori "Coco" Gauffová postoupila na třetím grandslamu po sobě do třetího kola a svými výkony nepřestává udivovat.

Wimbledon, US Open a teď i Australian Open. V londýnském All England Clubu z toho bylo dokonce kolo čtvrté, v US Open jí vystavila stopku Naomi Ósakaová.

Jak to bude v Melbourne? K tomu má znovu co říct japonská tenisová hvězda. Gauffová se totiž utká znovu s Ósakaovou, která na turnaji plní roli třetí nejvýše nasazené hráčky.

"Je to vynikající tenistka, velmi soutěživá. Myslím, že to bude skvělý zápas," řekla "Coco" na adresu Ósakaové poté, co vyřadila ve druhém kole Rumunku Soranu Cirsteaovou po setech 4:6, 6:3 a 7:5. Gauffová přitom prohrávala v rozhodující sadě už 0:3 na gamy.

"Je to úžasné. Upřímně jsem vůbec nečekala, že budu mít v Austrálii takovou podporu fanoušků. To oni mi pomohli dostat se z těžké situace ve třetím setu," uvedla 67. hráčka světového žebříčku.

Na podporu vyprodaného kurtu dost pravděpodobně bude moct spoléhat i proti Japonce. Ósakaová je navíc známá svým impulzivním chováním, což není každému tenisovému příznivci po chuti. Tak či tak, první grandslam sezony může velmi brzy zažít jeden z vrcholů vrchol.