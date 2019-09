Andreescuová ve finále zdolala Serenu a je šampionkou US Open

Kanadská tenistka Bianca Andreescuová ve svém prvním grandslamovém finále slaví úspěch. Na US Open přehrála domácí Serenu Williamsovou v poměru 6:3 a 7:5.

Devatenáctiletá hráčka má za sebou teprve čtvrtý turnaj velké čtyřky, a hned ho dokázala opanovat. V průběhu zápasu byla na kurtu po celou dobu lepší, přesto přišlo jedno velké zaváhání. Ve druhém setu vedla již 5:1 a při svém podání měla mečbol, jenže ho nevyužila. Američanka srovnala stav na 5:5, ale to bylo to poslední na co se zmohla.

Po takřka dokonalém a nebojácném výkonu slaví Andreescuová první grandslamový titul, čímž zamezila Williamsové zisk rekordního čtyřiadvacátého. Pro Serenu se jedná o čtvrté nezvládnuté grandslamové finále v řadě. Famózní mladá Kanaďanka si vylepšila letošní bilanci proti tenistkám z top 10 na 8 výher a 0 proher.