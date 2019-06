Anisimovová nevěří, čeho dosáhla. Hrála skvěle, smekla Halepová

Američanka Amanda Anisimovová po čtvrtfinálové výhře nad obhájkyní vítězství na Roland Garros Simonou Halepovou nemohla uvěřit tomu, co dokázala. Pro sedmnáctiletou tenistku už byl samotný zápas proti někdejší světové jedničce na centrálním kurtu Philippa Chatriera splněným snem a jeho výsledek ji šokoval.

"Nemyslím si, že mi to dojde, rozhodně ne hned. Nemohu tomu výsledku uvěřit. Mít příležitost hrát proti Simoně je úžasné, ale jak to skončilo, to je šílené," řekla na tiskové konferenci. V sedmnácti letech byla v semifinále Roland Garros naposledy v roce 2006 Češka Nicole Vaidišová. Ta tehdy slavila postup měsíc a půl po sedmnáctých narozeninách. Anisimovová je o něco starší, na konci srpna jí bude osmnáct.

V první kompletní seniorské sezoně na okruhu WTA ukázala talent už na lednovém Australian Open, kde postoupila do osmifinále. Tam jí ale Petra Kvitová udělila lekci a porazila ji za necelou hodinu 6:2 a 6:1. "Petra mě v tom zápase prostě zabila. Na tomhle turnaji si o hodně víc věřím a mám pocit, že moje hra je lepší než tehdy," řekla Anisimovová.

Před necelými dvěma lety na US Open vyhrála juniorku a ve čtvrtek zažila životní úspěch mezi dospělými. "Když jsem vedla, věděla jsem, že ještě nemám vyhráno. Věděla jsem, že se může kdykoliv vrátit do zápasu. Tak jsem myslela jen na další míč a snažila se to posouvat kupředu. Čím blíž to bylo, tím obtížnější to bylo. Trochu na mě dolehly nervy. Ale dokázala jsem zahrát několik vítězných úderů a důležitých bodů. Hrála jsem tenis, jaký jsem chtěla," líčila Anisimovová. Podobně jako devatenáctiletá Češka Markéta Vondroušová ještě na turnaji neztratila ani set.

Halepová ocenila výkon své přemožitelky. "Věděla jsem, že bude hrát velmi dobře, ale ona zahrála skvěle. Klobouk dolů, protože odehrála velký zápas," konstatovala někdejší světová jednička. Mladičká Američanka má podle ní šanci turnaj vyhrát. "Pokud bude hrát jako ve čtvrtek bez emocí a bez přemýšlení o výsledku. Byla klidná," poznamenala Rumunka.

Litovala, že sama nedokázala předvést své maximum, především se pohybovala hůře než jindy. "Asi trochu nervy. Byla jsem ve stresu, protože jsem cítila, že tady hraju dobře, a možná jsem od sebe měla velká očekávání. Možná jsem si neodkázala poradit s napětím v těle, takže jsem nehrála nejlíp, jak umím, a nepohybovala jsem se tak, jak to dokážu," uvažovala sedmadvacetiletá Rumunka.

Celkově ale své působení v Paříži hodnotila pozitivně. "Není špatné dojít do čtvrtfinále grandslamu. Jako na obhájkyni na mě byl tlak, ale myslím, že jsem měla dobré zápasy, a opouštím tenhle turnaj s pozitivními myšlenkami," řekla hráčka, která se po neúspěšné obhajobě propadne ze třetího na osmé místo světového žebříčku.