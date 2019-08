Bartyová jedničkou nebude, vypadla s Kuzněcovovou

Ruská tenistka Světlana Kuzněcovová porazila na turnaji v Cincinnati po Karolíně Plíškové nejvýše nasazenou Ashleigh Bartyovou a po výhře 6:2, 6:4 postoupila po roce na WTA Tour do finále. Australance Bartyové unikla šance vrátit se po týdnu do čela světového žebříčku před Japonku Naomi Ósakaovou.

Čtyřiatřicetiletá Kuzněcovová je aktuálně až na 153. místě světového žebříčku a v Cincinnati startuje na divokou kartu. Na turnaji přitom dvojnásobná grandslamová vítězka vyřadila Američanku Sloane Stephensovou, ve čtvrtfinále Plíškovou a nyní i šampionku z Roland Garros Bartyovou.

Ta by se v případě postupu do finále dostala po týdnu zpět do čela žebříčku a zajistila by si pozici nejvýše nasazené hráčky US Open. Po její dnešní nečekané porážce na prvním místě zůstane Ósakaová, jež musela v pátek vzdát čtvrtfinále s Američankou Sofií Keninovou.

Kuzněcovová prošla do finále poprvé v dosud strastiplném roce. Měnila trenéry, musela pauzírovat se zraněným zápěstím, pak s kolenem a do USA odletěla později, než plánovala. Dlouho totiž čekala na vízum a nemohla kvůli tomu obhajovat titul ve Washingtonu.

"Myslím, že všechno se děje z nějakého důvodu. A to platí i pro to, když jsem nedostala víza. Být týden dva doma mi pomohlo. Stalo se tam něco důležitého v mém životě a nyní se cítím lépe," řekla trochu tajemně Kuzněcovová.

V Cincinnati se zkušená tenistka pořadatelům odvděčila za divokou kartu postupem do finále a bude hrát o 19. titul v kariéře. Její soupeřkou bude buď Keninová, nebo jiná Američanka Madison Keysová.

Prvním mužským finalistou se stal Belgičan David Goffin, jenž v semifinále porazil 6:3, 6:4 Francouze Richarda Gasqueta a zahraje si poprvé v kariéře o titul na turnaji série Masters. V neděli se střetne s vítězem duelu mezi obhájcem titulu Novakem Djokovičem ze Srbska a Rusem Daniilem Medveděvem.