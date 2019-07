Bartyová po sérii 15 výher ztroskotala ve Wimbledonu ve 4. kole

Světová jednička Ashleigh Bartyová vypadla ve Wimbledonu nečekaně už v osmifinále. Australská tenistka, jež v předchozích týdnech slavila tituly na Roland Garros a v Birminghamu, podlehla po sérii 15 vítězných zápasů Američance Alison Riskeové 6:3, 2:6, 3:6.

Třiadvacetiletá Bartyová až dosud procházela grandslamovým turnajem na trávě v All England Clubu bez zaváhání, v úvodních třech kolech dovolila soupeřkám získat jen 12 gamů. Set naposledy ztratila v semifinále antukového French Open, dalších devět zápasů pak zvládla suverénně.

Proti Riskeové, které patří v žebříčku WTA 55. místo, začala zápas ziskem úvodního gamu čtyřmi esy. První set vyhrála za 32 minut, pak ale americká specialistka na trávu převzala na kurtu kontrolu. Při svém 30. grandslamovém startu postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále. Dosud bylo jejím maximem 4. kolo z US Open v roce 2013.

"Postup do čtvrtfinále je skvělý, ale nejúžasnější pro mě je, jak bojuju. Tráva ze mě zjevně dostává to nejlepší, snad to jednou přejde i na ostatní povrchy," řekla Riskeová.

Bartyová, která si postupem do wimbledonského osmifinále o kolo vylepšila zdejší loňské maximum, může po vyřazení v pondělí přijít o místo světové jedničky. Do čela žebříčku WTA se může vrátit Karolína Plíšková, pokud v Londýně postoupí do finále.

Riskeová se ve čtvrtfinále utká se slavnou krajankou Serenou Williamsovou. Sedminásobná vítězka turnaje dnes za 63 minut porazila 6:2, 6:2 Španělku Carlu Suárezovou i díky 21 vítězným úderům a 78 procentům vyhraných míčů po prvním podání.