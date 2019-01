Batman, co má svého Djokera. Jen na něj Nadal nedokáže vyzrát

Finále mělo být ozdobou celého turnaje, místo toho se proměnilo v show jednoho muže. Tenisové Australian Open ovládl Srb Novak Djoković. V souboji o titul si dělal, co chtěl se svým soupeřem Rafaelem Nadalem, který odešel možná až s krutým výsledkem 0:3 na sety a s pouhými osmi uhranými gamy. Na světovou jedničku ale v poslední době neumí. Mimo antuku ho neporazil už od roku 2013.

Na tenisových kurtech se potkávají nejčastěji ze všech. Finále v Melbourne bylo už 53. setkání Djokoviče a Nadala. Španělský tenista se vracel zpět na vrchol před dvěma lety, kdy v Austrálii uhrál stejně jako letos finále. Podobně jako předloni i tentokrát rodák z Mallorky po dlouhém zotavování po zraněních. Tehdy se o něm mluvilo jako o Temném rytíři, který se musel schovat do ústraní, aby se poté dostal znovu na nejvyšší příčku.

V roce 2017 se Nadal nakonec dokázal dostat na post světové jedničky. Loni na podzim ho z ní ale sesadil Novak Djoković, který svou nadvládu a suverenitu předvedl snad na svém nejoblíbenějším grandslamu. Už posedmé vyhrál Australian Open a nikdo před ním netriumfoval v Melbourne tolikrát jako on. Pakliže se hovořilo o Nadalovi jako o Batmanovi, tak i on má svého Jokera respektive Djokera. "On ze mě udělal to, kým jsem teď," řekl Srb na adresu svého soupeře.

Ve filmech či komiksech sice Batman odvěkého rivala dostane, nikoliv však na tenisových kurtech. Vzájemná bilance vypovídá mírně pro Djokoviče 28:25, a může se zdát vyrovnaná. Od srpna 2013, kdy Nadal porazil Srba naposledy na tvrdém povrchu je ale bilance jasná - 13:3 pro Srba. A všechny tři výhry Španěla jsou na antuce. Na povrchu, na kterém se zřídka dá porazit natož porážet.

Djoker dokázal i tentokrát vyzrát na svého Temného rytíře. Míčky hrál brzy po odskoku, čímž dostával Nadala do problémů. Ve finále nepustil k ničemu, a proto mu dovolil pouze osm gamů za celé finále. Španěl nebyl až tak aktivní, jak by měl být proti Srbovi. Ten si tak upevnil si dominanci na tenisových kurtech i ve světovém žebříčku a dal všem jasně najevo, kdo je současný vládce. Ovládl tři grandslamy za sebou. Pokud se Djokovičovi podaří na jaře podruhé uspět i v Paříži, může mít v držení všechny tituly z turnajů velké čtyřky a dosáhnout tzv. sezónního slamu.

Při současné formě může Djokovič Nadala klidně i předehnat v počtu vyhraných grandslamů. Po výhře na Australian Open jich má na kontě patnáct a na Španěla ztrácí další dva. Další zastávka je v Paříži, kde od roku 2005 až na dvě výjimky sice vládne Nadal, ale při současné formě ho může Srb klidně porazit i tam, což už jednou v minulosti dokázal.

Srb by tak zároveň překazil svému soupeři plány stát se prvním hráčem otevřené éry, který by vyhrál každý grandslam alespoň dvakrát. Rodák z Mallorky útočil na stejnou metu v Melbourne, nicméně na vítězství z roku 2009 nenavázal a počtvrté z pěti případů odešel z finále jako poražený a domů si odnesl další stříbrný talíř.