Berdych i Kvitová smetli soupeře z kurtu, Vondroušová končí

Český tenista Tomáš Berdych na Australian Open pokračuje v suverénních výkonech. Robina Haaseho z Nizozemska dnes v druhém kole porazil za hodinu a 19 minut 6:1 a dvakrát 6:3. Ve třetím kole v Melbourne je poprvé po čtyřech letech i Petra Kvitová, která zdolala Rumunku Irinu-Camelii Beguovou 6:1, 6:3. Naopak skončila Markéta Vondroušová, která podlehla 4:6 a 5:7 Chorvatce Petře Martičové.

Berdych je při návratu po půlroční pauze kvůli zranění zad ve výborné formě. Stejně jako v prvním kole proti Kyleu Edmundovi se ani dnes na kurtu příliš dlouho nezdržel. Haaseho nepustil ani k jednomu brejkbolu a sám mu pětkrát podání sebral. Hladce tak postoupil mezi posledních 32 hráčů a čeká ho osmnáctý nasazený Diego Schwartzman z Argentiny. Bude to jejich první vzájemný duel.

"Od začátku do konce tam nebyl špatný moment, nedal jsem mu šanci. S podáním dokážu udělat dost bodů a ulehčit si situaci. O to je to pak snadnější," řekl Berdych českým novinářům v Melbourne.

Osmá nasazená Kvitová vlétla do zápasu jako uragán a rychle vedla 4:0. Pak sice prohrála šest míčů v řadě a přišla o podání, ale znovu našla rytmus. Ve druhém setu Rumunka dokázala držet s českou tenistkou krok. V důležité desetiminutové hře odvrátila Kvitová tři brejkboly, zvýšila na 3:1 a šestadvacátým vítězným úderem proměnila po hodině a devíti minutách první mečbol. Fanoušky v zápase pobavila i úspěšným lobem, který zahrála poté, co si v nouzi přehodila raketu do pravé ruky.

Další soupeřkou dvojnásobné wimbledonské vítězky bude Švýcarka Belinda Bencicová, kterou zatím dvakrát porazila. Ve třetím kole byla Kvitová na Australian Open naposledy v roce 2015. Dál se předtím dostala v roce 2012, kdy si zde zahrála semifinále.

Pro Vondroušovou bylo stejně jako loni na Australian Open konečnou druhé kolo. Devatenáctiletá česká tenistka, která má problémy s kolenem, se v zápase s Martičovou nemohla opřít o servis. Šestkrát podání ztratila a navzdory čtyřem brejkům prohrála ve dvou setech.

Zatím největším překvapením dnešního programu je vyřazení turnajové pětky Kevina Andersona z JAR. Finalista loňského Wimbledonu prohrál 6:4, 4:6, 4:6 a 5:7 s dvacetiletým Američanem Francesem Tiafoem. Obhájce titulu Roger Federer ani ve druhém kole neztratil set, i když proti britskému kvalifikantovi Danielu Evansovi musel o úvodní dvě sady bojovat v tie-breaku. Třetí set vyhrál švýcarský tenista 6:3.

Nezaváhala ani loňská šampionka ženské dvouhry Caroline Wozniacká z Dánka. Turnajová trojka porazila 6:1 a 6:3 Švédku Johannu Larssonovou a může se utkat ve 3. kole s ruskou hvězdou Marií Šarapovovou, která ale ještě bude o postup bojovat s jinou Švédkou Rebeccou Petersonovou.

Z favoritek postoupily i Američanka Sloane Stephensová a domácí Ashleigh Bartyová. Naopak skončila devátá nasazená Kiki Bertensová z Nizozemska, kterou ve třech setech vyřadila Ruska Anastasia Pavljučenkovová.

První kolo čtyřhry bez problémů zvládly nasazené jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. České hráčky, které loni triumfovaly na Roland Garros a ve Wimbledonu, porazily dvakrát 6:2 rumunsko-australský pár Ana Bogdanová, Anastasia Rodionovová. Postoupila i čtvrtá nasazená americko-česká dvojice Nicole Melicharová, Květa Peschkeová, která po setech 6:1, 4:6 a 6:4 udolala Němku Tatjanu Mariaovou s Britkou Heather Watsonovou.