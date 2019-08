Berdych se vrátil na kurty, na úvod si připsal výhru

Tenista Tomáš Berdych zvládl vítězně návrat na kurty po vleklých zdravotních problémech. V úvodním kole turnaje ve Winston-Salemu zdolal Itala Andrease Seppiho 6:1, 3:6, 6:3 a slaví první výhru na okruhu ATP po téměř půl roce. Naposledy se radoval koncem února v Dubaji.

"Bylo to pro mne velice těžké období. Z lásky k tenisu jsem si ale dopřál ještě jeden pokus o návrat, dal jsem si čas na přípravu, snad odehraju pár zápasů tady i na US Open a pak uvidím. Nebyla to sice zrovna hezká výhra, ale vítězství se počítá," řekl český tenista na webu ATP.

Třiatřicetiletý Berdych startuje ve Winston-Salemu na divokou kartu, aby otestoval svou připravenost před nadcházejícím US Open. Duel se Seppim začal suverénně a za 23 minut získal úvodní set, ve druhém však dvakrát přišel o podání, prohrával už 0:4 a nakonec musel o postup bojovat ve třetí sadě. Tu i s jedním ztraceným servisem zvládl a vzájemnou bilanci s Italem vylepšil na 9:2.

Jeho dalším soupeřem v Severní Karolíně bude Srb Filip Krajinovič, který měl v úvodním kole volný los.

"Pokud bych byl připravený jako před touto sezonou, ale neměl dobré výsledky a pak přišla ta zranění, asi bych se k tomu stavěl úplně jinak. Asi bych tu teď nebyl," připustil držitel 13 titulů z okruhu ATP. "Já ale vím, že pořád můžu hrát dobrý tenis, pokud jsem fit a zdravý," věřil Berdych.

Ve Winston-Salemu dosud Berdych startoval pouze jednou před sedmi lety a tehdy prošel do finále. Letos měl slibný začátek sezony, začal bojem o titul v Dauhá, v Montpellier byl v semifinále, ale pak už se mu nedařilo. Od březnové prohry v Indian Wells návrat na okruh kvůli problémům se zády odkládal, na wimbledonské trávě neuhrál proti Američanovi Tayloru Fritzovi ani set.

"Pokud by se mi to stalo v začátcích kariéry, bylo by to frustrující. Je snazší se s tím popasovat, když už máte všechny ty zkušenosti. Prostě si užívám nové situace, které jsem nikdy v kariéře nezažil, snažím se najít cestu a beru to jako novou výzvu," dodal Berdych.