Berdych smetl Troického a je ve čtvrtfinále

Nejlepší český tenista Tomáš Berdych postoupil na turnaji v Rotterdamu hladce do čtvrtfinále. Srba Viktora Troického porazil šestý nasazený v druhém kole za hodinu 6:1, 6:2 a o semifinále se utká s turnajovou čtyřkou Davidem Goffinem z Belgie.

Sedmnáctý hráč světového žebříčku Berdych měl duel s Troickým pod kontrolou. Odvrátil jediný brejkbol, který si soupeř vypracoval, a sám vzal bělehradskému rodákovi v každém setu dvakrát servis.

Dvaatřicetiletý Berdych porazil vrstevníka Troického pošesté za sebou, jedinou porážku s ním utrpěl před devíti lety v Indian Wells.

Vítěz rotterdamského turnaje z roku 2014 Berdych má svému příštímu soupeři Goffinovi co oplácet. V posledním vzájemném střetnutí před dvěma lety v Římě s ním utrpěl nejhorší debakl v kariéře 0:6, 0:6.

Hladkou výhrou 6:1, 6:2 za 46 minut nad belgickým kvalifikantem Rubenem Bemelmansem vstoupila do turnaje jeho největší hvězda Roger Federer. Švýcarský fenomén útočí v Nizozemsku na návrat do čela světového žebříčku po více než pěti letech, k čemuž potřebuje postoupit alespoň do semifinále. Pokud se mu to podaří, stane se dvacetinásobný grandslamový šampion ve věku 36 let, šesti měsíců a jedenácti dnů nejstarší světovou jedničkou v historii.

V druhém kole se vítěz letošního Australian Open Federer utká s Němcem Philippem Kohlschreiberem, kterého porazil ve všech dvanácti vzájemných duelech.