Berdych v nejistotě. Bude to jeho poslední Wimbledon?

Loni tenista Tomáš Berdych předčasně ukončil těsně před Wimbledonem sezonu. Letos se na trávě v All England Clubu naopak do hry po zdravotních problémech se zády a kyčlí vrací, ale stoprocentně v pořádku není. Navíc ví, že v lepším stavu už jeho tělo nebude.

Třiatřicetiletý někdejší čtvrtý tenista světa hrál naposledy začátkem března na betonu v Indian Wells. Z dalších turnajů se odhlašoval, v pořadí ATP se propadl na 112. místo a do Wimbledonu se dostal na tzv. chráněný žebříček.

"Chci akorát odehrát Wimbledon a uvidím, co mi ten zápas ukáže a tělo mi po něm řekne. Kdybych byl schopný odehrát pětiseťák nebo víc zápasů v turnaji, tak jenom dobře. Od toho se můžu odrazit. Ale teď absolutně netuším, co se po tom zápase může dít," řekl Berdych, s jakými vyhlídkami do londýnského grandslamu vstupuje.

V neděli si Berdych skoro už tradičně zatrénoval s Rogerem Federerem. "Pokaždé je super, když s ním člověk jde hrát. Máte možnost se něco přiučit, vidět něco nového. Jsem rád za každý takový den," řekl po hodinu a půl dlouhé seanci s osminásobným vítězem Wimbledonu, kterého v roce 2010 cestou do finále porazil.

Po tréninku se slavným Švýcarem si pochvaloval, že měl jeden z nejlepších dnů za dlouhou dobu. "Je skvělé, že má můj stav vzestupnou tendenci, když se blíží turnaj. Teď musím doufat, že nepřijdou blbé dny," poukázal na to, že zdravotně není v pořádku.

Problematická záda stabilizoval, trápí ho ale levá kyčel. "S tou bojuju. Mám v ní vrozenou vadu odmala," uvedl. Na otázku, zda má naději, že se jeho stav zlepší, odvětil: "Ten už se nezlepší nikdy, takhle už to bude do konce."

Pořádně neví, kdy se bude jak cítit. Může na tom být dobře po těžkém tréninku, jindy se vzbudí a je zle. "Nevím, co kdy přijde. Chvíli dobrý a chvíli blbý. Takový je vývoj posledních dnů, týdnů a měsíců," odhalil. Proto hraje málo a hodně vybírá, kam pojede. "Teda ne já, ale moje tělo," podotkl s ironií v hlase. "Nevím, jestli vydržím hrát jeden turnaj, dva, nebo tři za sebou. Musím to brát tak, jak to je."

Celou kariéru přitom odehrál bez vážnějších problémů. Proto vydržel šest let ve světové desítce. Nyní si nejspíš jeho tělo a vrcholový sport vybírají svoji daň. "Asi jo," přitakal vítěz 13 turnajů. "Odehrál jsem spoustu let bez omezení, to bylo super a za to jsem strašně rád. Myslím, že právě v tomhle mě vždycky zdobila vyrovnanost a stálost. Hrál jsem strašně dlouhou dobu a vydržel zdravý," ohlédl se.

Aktuálně nehledí v kariéře příliš do budoucnosti. "Nechci si teď klást nějaké mety. Prostě to tady odehraju a uvidím," řekl a připustil, že možná hraje poslední Wimbledon. "Třeba jo. Nebudu si tady vymýšlet, že bych chtěl hrát ještě kolik let, to je dost nereálný. Když se to povede, bude to super. A když ne, tak holt ne."

Začátek roku ale ukázal, že Berdych ještě tenisově do starého železa nepatří. Hrál osmifinále Australian Open a byl ve finále v Dauhá. "Herně nemám problém, že by mi na ostatní něco chybělo a nestačil na ně, ale tenis je velká skládanka. Musíte mít dobré dny za sebou, ale když se vám to po pár dnech shodí a musíte hrát na sedmdesát osmdesát procent, tak se do toho těžko dostává," konstatoval.

Vzhledem k těmto trablům přistupuje v osmnácté profesionální sezoně k zápasům jinak. "Už nečekám jenom na to, co sám na kurtu předvedu, ale taky, co mi řekne tělo," řekl Berdych a těšil se na úterní 1. kolo, v němž bude jeho soupeřem americký vítěz z Eastbourne Taylor Fritz. "Na ostrý zápas. Po dlouhé době to bude ukazatel, jak na tom jsem a jak se mám dál rozhodovat," řekl.