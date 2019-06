Boj o Murrayho. Kvůli tobě se vrátím z důchodu, vtipkuje legenda.

Mělo jít spíš o zkoušku, nikdo nečekal zázraky. Nečekaně sestavená dvojice Andy Murray a jeho parťák Feliciano López, turnaj v Queen's Clubu. Cílem bylo odehrát co nejvíc utkání, před Wimbledonem vyzkoušet zdraví. Jenže dvojice slaví nečekanou výhru, zarputilý Brit se vrací na kurty se vší parádou. Mezi ženami navíc vypukla válka o to, kdo si se slavným tenistou zahraje mix v All England Clubu. Ve hře je i česká hráčka.

Bolavá kyčel ke konci profesionální kariéry Murrayho limitovala víc, než bylo přípustné. Hrdý Brit se slzami v očích ukončil svou dlouholetou pouť po kurtech na Australian Open, kde dal tenisu sbohem. Zároveň však rodák z Glasgow nevyloučil, že by se velmi rád vrátil na travnatý Wimbledon, který dvakrát ovládl.

S tenistou se rozloučili kolegové i kolegyně včetně Karolíny Plíškové, Sloan Stephensové, Nicka Kyrgiose či Rogera Federera. Jenže takový konec jednoho ze členů Velké čtyřky si nepřál nikdo. Tenista s bohatou historií výher, bývalá světová jednička i specialista na čtyřhru, ve které často nastupoval se svým bratrem Jamiem. A teď má skončit v prvním kole, v bolestech? Tomu se chtěl vzepřít sám dvaatřicetiletý hráč, v lednu tomu však mnoho šancí nedával.

Vlajkonoš britské výpravy v Riu se plánoval připravit na milovaný Wimbledon na domácím turnaji v Queen's Clubu. Bude kyčel fungovat jak má? Ukázalo se, že prozatím rozhodně ano. Navíc měl šťastnou ruku na volbu parťáka, kterým mu byl sedmatřicetiletý matador López. Španěl se kromě titulu ve čtyřhře popere i o triumf ve dvouhře.

Inspirací se Britovi stal slavný deblista

"Jsem šťastný, že zase hraji tenis," rozplýval se po zisku titulu Murray. Aby ne, rekonvalescence trvala mnohem kratší dobu, než se čekalo, kloub zatím funguje na výbornou. Inspirací pro cestu zpět mezi tenisovou elitu byl Britovi Bob Bryan, jehož příběh začínal podobně. Dlouhodobé zdravotní potíže, ústup ze slávy, prohrané zápasy. Jenže operace mnohé vyřešila, Američan se s kovovým kloubem vrátil na kurt a dokázal vítězit.

K operaci se uchýlil i Murray, nicméně i když dopadla úspěšně, nechce tělo vystavit nadměrné zátěži. Ve Wimbledonu si zahraje čtyřhru, dvojhra není na pořadu dne. Nastoupit by mohl i v mixu, momentálně hledá partnerku. " Chtěl bych si zahrát ve Wimbledonu soutěž v mixu, ale už jsem byl pár hráčkami odmítnut," svěřil se Brit stanici BBC, který oslovil například Australanku Ashleigh Bartyovou. Ta odmítla, mixu se nezúčastní.

Zranění ani důchod nejsou překážkou

Američanka Coco Vandeweghe však neváhala přijít s návrhem, že nastoupí i navzdory zranění. Casey Dellacquaová reagovala ještě razantněji. "Pro tohle se vrátím z důchodu," vtipkovala tenistka, která už profesionální tenisovou kariéru ukončila. V podobném duchu pokračovala i ikona ženské hry Billie Jean Kingová. "Jsem k dispozici," hlásila se pětasedmdesátiletá Američanka.

*Checks calendar*

Available, and lacing up, @andy_murray.🙋🏻‍♀️ - Billie Jean King (@BillieJeanKing) 21. června 2019

Pozadu nezůstala ani Maria Šarapovová, svou šanci pokouší i česká tenistka Barbora Strýcová. "Hej, Andy, slyšela jsem, že jsi byl při hledání partnerky pro smíšenou čtyřhru pár mými kolegyněmi odmítnut. Přísahám, že já bych stejnou chybu neudělala. Tak, co si o tom myslíš?" doufá třiatřicetiletá rodačka z Plzně.