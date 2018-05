Catwoman, verze 2:0. Serena v Paříži bavila tenisem i oblečkem

V hledišti to jen zahučelo, když Serena Williamsová svlékla bundu a na French Open šla podávat ve svém prvním grandslamovém utkání po narození dcery. Na centrkurtu v Paříži na sobě měla černý přiléhavý "kočičí" úbor.

V podobném modelu vyhrála v roce 2002 US Open. "Tohle je verze 2.0," smála se třiadvacetinásobná grandslamová vítězka po výhře nad Kristýnou Plíškovou 7:6 a 6:4. "Cítím se jako bojovnice. Super hrdinka. Královna z Wakandy," zmínila oblíbený komiks. "Chci si to tady užívat a uvidíme, co se stane"

Kristýnu Plíškovou překvapilo, že v podobném oblečení může Williamsová na kurt nastoupit. "Když je chladno, zakazují nám legíny. Ona má asi svoje pravidla. To je jediný, co mě zarazilo. Jinak ať si hraje klidně nahá," řekla. Oblečení Williamsové nedokázala pořádně popsat. "Ani nevím, co to bylo. Nějaký neopren?"

Krátce po zápase Williamsová řekla, že její oblečení je i vzkaz pro všechny matky, které si prošly náročným těhotenstvím. "Složitým psychickým i fyzickým obdobím a problémy s vlastním tělem, ale mají odhodlání a věří v sebe. Beru to jako šanci spoustu žen a dětí inspirovat," vysvětlila šestatřicetiletá Williamsová.

Přiléhavé oblečení nosí i kvůli problémům, které měla po narození dcery. Potýkala se s krevními sraženinami, proto trénuje v kompresních kalhotách. "Ani nevím, kolik jsem jich (sraženin) za posledních dvanáct měsíců měla," řekla a ke "kočičímu" dresu dodala: "Je zábavný a zároveň funkční. Díky němu jsem schopná hrát bez problémů."