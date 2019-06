Centimetr může změnit vítěze, cení si Wawrinka heroické výhry.

Závěrečný míč více než pětihodinové bitvy s řeckým tenistou Stefanem Tsitsipasem podle vítěze Stana Wawrinky ukázal, jak těsný zápas byl. Když se Švýcarův prohoz těsně kolem soupeře snesl na postranní čáru, ještě musel umpirový rozhodčí zkontrolovat stopu, aby potvrdil Wawrinkovo vítězství. Čtyřiatřicetiletý Švýcar díky tomu postoupil do čtvrtfinále grandslamového Roland Garros.

Oba si byli po zápase jistí, že míček byl opravdu dobrý. Wawrinka to viděl i na kurtu. "Jenom jsem doufal, že to rozhodčí potvrdí. Takže jsem si půl sekundy nebyl jistý, ale pak jsem viděl, že řekne, že byl dobrý. Dnes jsme viděli, že pouhý jeden centimetr může změnit vítěze. On by si zasloužil tenhle zápas vyhrát stejně jako já," řekl Wawrinka po utkání, které vyhrál 8:6 v pátém setu.

Byl nadšený z toho, co na kurtu dlouhé hodiny předváděl. "Jak jsem bojoval, jak jsem se ho držel, i když jsem byl unavený, jak jsem začal hrát o trochu agresivněji," uvedl.

Dvacetiletý Řek měl v rozhodujícím setu osm brejkbolů, ale ani jeden nevyužil. Celkem v zápase promarnil 22 z 27 šancí na zisk Wawrinkova servisu. "Byl jsem tak strašně blízko. Ale nehrál jsem. Čekal jsem, že to někdo odehraje za mě," litoval Tsitsipas, který prožíval ohromné zklamání. Přes pět hodin se na kurtu rval o každý míč, ale odešel poražen. "Je to ta nejhorší věc v tenise. Vůbec nejhorší pocit, jaký může být. Nechtěli byste být na mém místě," vykládal.

Naopak Wawrinka se právě kvůli takovým zápasům, jako byl ten dnešní, vracel po operacích kolena, které ho připravily o druhou polovinu roku 2017. "Miluju a užívám si hrát před lidmi, hrát na těch největších turnajích, jaké mohou být. Dneska to bylo opravdu výjimečné," řekl po prvním postupu do čtvrtfinále grandslamu od Roland Garros 2017.

V roce 2015 pařížský grandslam vyhrál a tehdy se ve čtvrtfinále utkal s krajanem Roegerem Federerem. Nyní na sebe švýcarští třicátníci narazí znovu. "Mockrát jsem ho v životě neporazil, ale jednou to bylo tady, takže si na to vzpomínám. Bude to velká výzva. Musím zregenerovat po tomhle zápase. Jsem čím dál starší, což nepomůže tomu, abych byl v úterý připraven," přemítal Wawrinka. Federer v dnešním osmifinále s Argentincem Leonardem Mayerem nestrávil na kurtu ani dvě hodiny.