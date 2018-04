Češi smázli Izrael! Rozhodující bod přidali Pavlásek s Veselým

Jiří Veselý s Adamem Pavláskem zařídili výhru českých tenistů ve 2. kole evropsko-africké zóny Davisova poháru. V dnešní čtyřhře zdolali na antuce v Ostravě Jišaje Oliela a Jonathana Erlicha 6:2, 3:6, 6:3, výběr kapitána Jaroslava Navrátila vede nad Izraelci 3:0 na zápasy a v září si zahraje o návrat do Světové skupiny. Konečnou podobu dá výsledku závěrečná dvouhra.

Baráž se uskuteční 14. až 16. září, losovat se bude ve středu. Češi se nevejdou mezi nasazené a narazí na poražené z 1. kola Světové skupiny - Švýcarsko, Austrálii, Velkou Británii, Kanadu, Srbsko, Maďarsko, Japonsko nebo Nizozemsko.

"Jsem rád, že jsme třetí rozhodující bod získali a už můžeme být klidní," oddechl si Navrátil v České televizi. "Ještě jsem si nezjišťoval soupeře do baráže," doplnil.

Čtyřhra se zpočátku vyvíjela jasně pro český pár, který prohrál první game, ale pak získal pět her v řadě. Od začátku druhého setu ale Pavlásek i Veselý chybovali a nechali rozehrát především Erlicha. Veselý přišel o servis a zápas musel do třetí sady.

Ještě v jejím úvodu vypadali Češi v křeči, ale za pomoci publika začali hrát aktivněji. Ve čtvrté hře získali po Pavláskově ráně Olielův servis a dovedli zápas k výhře.

"Čtyřhra byla těžká, protože se Izraelci oklepali, ve druhém setu byli lepší a jsem rád, že jsme to nakonec zvládli," řekl Pavlásek. "Neměli co ztratit a šli do toho uvolněně. Jsem strašně rád, že jsme to dotáhli ve třech zápasech," řekl Veselý.

První body získali Češi v pátečních dvouhrách. Domácí jednička Veselý ztratil jen jeden game a Pavlásek uspěl při své singlové daviscupové premiéře. Zápasy evropsko-africké zóny, do které Češi loni sestoupili ze Světové skupiny, se hrají pouze dva dny a každé utkání jen na dva vítězné sety.

Tenisté začínají v soutěži novou éru bez bývalých opor Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka, kteří se postarali o tituly v letech 2012 a 2013.