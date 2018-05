Češkám se daří, Kvitová i další dvě postoupily. Berdych končí

Tenistka Petra Kvitová postoupila hladce do 3. kola grandslamového French Open. Turnajová osmička porazila na pařížské antuce Španělku Laru Arruabarrenaovou 6:0 a 6:4. Uspěly i Barbora Strýcová s Kateřinou Siniakovou, jež se o postup do osmifinále utkají spolu. Tomáš Berdych v dohrávaném zápase 1. kola proti domácímu Francouzi Chardymu sice nejprve dotáhl ztrátu z úterý, pátý set ale nezvládl a turnaj pro něj skončil (6:7, 6:7, 6:1, 7:5, 2:6).

Šestadvacátá nasazená Strýcová zdolala ve 2. kole Rusku Jekatěrinu Makarovovou 6:4, 6:2 a na Roland Garros vyhrála dva zápasy za sebou podruhé v životě. Ve třetím kole ji čeká český duel se Siniakovou, jež v třísetové bitvě udolala 6:7, 6:4, 6:4 Ukrajinku Katerynu Kozlovovou, přemožitelku loňské šampionky Lotyšky Jeleny Ostapenkové.

"Cítila jsem se od začátku lépe než v prvním kole, rychle jsem rozjela nohy a zahřála se. V prvním gamu bylo dost těžkých výměn, bylo to těsné, ale po něm jsem se uvolnila. Servírovala jsem taky dobře, výměny mi šly a jsem ráda, že jsem ušetřila energii," řekla Kvitová.

V prvním setu nasázela Arruabarrenaové 14 vítězných úderů a jednou 91. hráčce světa vzala podání po čtyřech nechytatelných returnech v řadě. Poprvé na Roland Garros tak uštědřila některé ze soupeřek "kanára".

Ve druhém setu se Španělka dostala do hry. Česká tenistka odskočila do brejku na 3:2, ale po chybách vzápětí o podání přišla. Začaly se hrát více výměny a v těch Arruabarrenaová nutila favoritku chybovat. Kvitová zvládla vyrovnaný game na 4:4, pak získala pátý brejk v utkání a připsala si třináctou výhru v řadě.

Příští soupeřkou vítězky nedávných antukových turnajů v Praze a Madridu bude nasazená pětadvacítka Anett Kontaveitová z Estonska, jež zdolala 7:5, 6:2 Alexandru Dulgheruovou z Rumunska. Právě v Madridu Estonku po boji zdolala.

Strýcová prohrála před French Open osm zápasů v řadě, ale pořád doufala v obrat a ten přišel na antukovém grandslamu. "A to je hrozně fajn," řekla. "To, že jsem prohrála osm zápasů za dva tři měsíců, bylo i k něčemu dobré. Vím, že se nic neděje. Tenis je nahoru a dolů, že se to vždycky může zlomit, když člověk věří v sebe a v to, co dělá. Což se asi potvrdilo," řekla.

Makarovovou letos porazila už podruhé a vyrovnala vzájemnou bilanci na 3:3. Zápas při mečbolu ukončila esem. "To se mi stává málo. Mohlo by se to za moji kariéru spočítat tak na prstech jedné ruky, ale je to hrozně milé," usmála se Strýcová.