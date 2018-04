České tenistky už jsou ve Stuttgartu a osahaly si povrch

České tenistky se zabydlují před semifinále Fed Cupu v Německu. Do Stuttgartu dnes po zdlouhavé cestě dorazil realizační tým a Karolína Plíšková s Barborou Strýcovou si v podvečer zahrály na antuce v tréninkové hale. Petra Kvitová a Kateřina Siniaková sestavu doplní podle plánu v úterý.

"Cesta byla vinou složité dopravní situace v Česku i Německu delší, než ukazovala navigace," řekl ČTK mluvčí týmu Karel Tejkal. Trénink od 18:00 Plíšková se Strýcovou ale pod dohledem kapitána Petra Pály a trenéra Davida Kunsta stihly.

"Bylo to jen na zpocení, abychom vyplavily cestu z těla," řekla šestadvacátá hráčka světa Strýcová České televizi. "Hrály ještě ve vedlejší hale, centrkurt by měl být k dispozici v úterý a odpoledne ho vyzkoušíme," doplnil Tejkal. Do Stuttgartu dnes přijely světová šestka Plíšková a Strýcová. Kvitová a v sobotu dodatečně nominovaná Siniaková se přidají o den později. "Byla dohoda s kapitánem, že hráčky, které hrály turnaj v Charlestonu, přijedou v úterý," řekl Tejkal.

Tenistky bydlí u nádraží a musí k hale dojíždět. "Bydlí se dál od haly, doprava je svízelná, v zácpě dvacet minut. Musíme vyladit režim," řekl Tejkal. Češky si v případě vítězství zahrají v listopadu finále v domácím prostředí a útočily by na celkově jedenáctý titul. Naposledy se radovaly předloni. Němky jsou ale rovněž v nejsilnější sestavě s Julií Görgesovou a Angelique Kerberovou.