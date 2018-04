Česko je krok od finále! Kvitová i Plíšková dvouhry zvládly

České tenistky vedou v semifinále Fed Cupu v Německu po sobotních dvouhrách 2:0 na zápasy a jedna výhra je dělí od dalšího finále. Náskok na antuce v hale ve Stuttgartu zařídily Petra Kvitová a Karolína Plíšková, které si se soupeřkami poradily bez ztráty setu.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová nejdříve deklasovala domácí jedničku Julii Görgesovou 6:3 a 6:2 za hodinu hry. Plíšková měla více práce, ale Angelique Kerberovou v souboji bývalých světových jedniček zdolala 7:5 a 6:3.

"Spokojený jsem hodně, ale není to jenom fráze, že to je ještě daleko, ale je to i o hodně hodně blíž. Máme tři pokusy na jeden bod a to je proti takhle silnému týmu důležité. Holky předvedly fantastický výkon," řekl kapitán Petr Pála.

Vítězný bod může v neděli od 11:00 přidat v utkání jedniček Plíšková proti Görgesové, případně poté Kvitová proti Kerberové. Na závěr by se hrála čtyřhra. Vedení 2:0 na zápasy české tenistky ještě nikdy neztratily.

Úvod nenasvědčoval tomu, že by Kvitová zápas zvládla tak hladce. Při podání Görgesové se nemohla trefit do returnu, ztratila servis a prohrávala 1:3. Od té doby se ale obraz hry změnil, česká tenistka začala hrát agresivněji a soupeřku přehrála.

"S novými míči jsem se cítila lépe na returnu, popošla si na druhý do kurtu a dostala jsem ji pod tlak. Hrála jsem víc konzistentně a od toho se to odvíjelo," řekla na kurtu Kvitová po 29. výhře ve Fed Cupu. "To je skvělé číslo. Mám ráda týmové soutěže a je ctí reprezentovat, protože nehraju jenom za sebe, ale za celou zemi."

V prvním setu získala Kvitová pět her v řadě a pod kontrolou měla i vývoj druhé sady. České tenistce v ní pomohla Němka ve třetí hře třemi dvojchybami. Zápas pak pětinásobná fedcupová šampionka ukončila patnáctým vítězným míčem.

Kvitová vyhrála i desátý zápas, kterým víkendové utkání v soutěži družstev začínala. "To je super, to jsem nevěděla," řekla České televizi. "Od prvního utkání ve Fed Cupu jsem měla sobotu vždy lepší než neděli," dodala.

Královna es, jak si Plíšková říká, se mohla spolehnout na servis. Nasázela patnáct es a nečelila ani jednomu brejkbolu. První set rozhodla v desáté hře při druhém setbolu, při kterém donutila Kerberovou chybovat. Ve druhém setu světová šestka Plíšková získala brejk v šestém gamu a poté využila třetí mečbol.

"Normálně radost nedávám najevo, ale ráda jsem. Ona je pro mě nepříjemná hráčka a je to letos velmi cenné vítězství. Moc věcí jsem líp udělat nemohla. Servis mě držel celý zápas, takže spokojenost," hodnotila utkání Plíšková.

I Plíšková si připsala malé jubileum. Ve Fed Cupu vyhrála desátou dvouhru v kariéře a vylepšila si bilanci na 10:3. K tomu má na kontě čtyři vítězství v deblu.

Češky si v případě výhry v Německu zahrají finále v listopadu v domácím prostředí. V druhém semifinále hostí Francie obhájkyně titulu z USA.